Taziye evinde yangın çıktı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde taziye evinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bayram Ünyeli'nin evinde elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Babalarını kaybeden Ünyeli ailesine eve taziyeye gelen vatandaşlar olayı fark ederek Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 112 Acil sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın mahalline gelen Kaymakam Yavuz Güner ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yetkililerden yangının çıkış nedeni ile bilgi aldı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.