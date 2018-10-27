TCG Fatih Fırkateyni Samsun'da

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlamaları kapsamında askeri gemi ve sahil güvenlik botu halkın ziyaretine açılacak.

Ziyaretlerle ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında liman ziyareti gerçekleştiren TCG Fatih (F-242) 27-28-29 Ekim 2018 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı'nda ziyarete açık olacak. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-87 isimli Sahil Güvenlik Botu ise 29 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00-17.00 arasında gezilebilecek.