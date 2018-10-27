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TCG Fatih Fırkateyni Samsun'da

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlamaları kapsamında askeri gemi ve sahil güvenlik botu halkın ziyaretine açılacak.


Ziyaretlerle ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında liman ziyareti gerçekleştiren TCG Fatih (F-242) 27-28-29 Ekim 2018 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı'nda ziyarete açık olacak. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-87 isimli Sahil Güvenlik Botu ise 29 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00-17.00 arasında gezilebilecek.

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