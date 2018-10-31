Tedavi olmak için hastaneden cihaz çalana adli kontrol

Samsun'da mahrem bölgesindeki siğilleri yakmak için hastaneden çaldığı cihazı 4 gün sonra geri getirdiğinde polis tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Dermatoloji Servisinde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, medikalcide çalışan R.Ç. (26), mahrem bölgelerindeki siğilleri yakmak için hastanenin dermatoloji (cildiye) polikliniğinde bulunan ve piyasa değeri 5 bin lira olan 'crio trapy' adlı siğil yakma cihazını çaldı. Hastanenin güvenlik görevlileri, güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın eşkalini tespit etti.

Çaldığı cihazı dün geri getirerek çaktırmadan muayene odasına geri koymak için hastanede dolaşan R.Ç., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından fark edilince olay Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine haber verildi. Hastaneye giden hırsızlık polisi, R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. R.Ç.'nin yanında getirdiği cihaz, hastanede sakladığı yerde ele geçirildi. Suçunu itiraf eden R.Ç., söz konusu cihazı mahrem bölgesindeki siğilleri yakmak için aldığını ve daha sonra da hastaneye geri getirdiğini söyledi. R.Ç., amacının hırsızlık olmadığını savundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan R.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.