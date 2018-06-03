Tedaviyle uzak ve yakın gözlüklerden kurtulabilirsiniz

Dr. Gökhan Dinçer, trifokal lens göz içi tedavinin ardından kişinin uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabileceğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Dr. Gökhan Dinçer, üç odaklı trifokal lens tedavisi hakkında bilgi verdi. Trifokal lensin uzak ve yakını bir arada gösterme özelliğine sahip bir göz mercek olduğunu söyleyen Opr. Dr. Dinçer, "Trifokal lensler, uzağı, yakını iyi görmeyi ve orta mesafede de iyi bir görüş sağlamak amacıyla geliştirilmiş lenslerdir. Bu lenslerin gelişmesiyle birlikte ara mesafelerde de kullanılabilecek lens ihtiyacı da ortadan kalkmış oldu. Tedavide uzak ve yakın gözlük kullanmak istemeyen ya da katarakt nedeniyle ameliyat isteyen hastalarda saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek koyulmaktadır. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür, yakın gözlük kullanır, multifokal merceklerde ise uzak ve yakın görüş sağlar. Akıllı mercek dediğimiz trifokal lensler yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Bu tedavi yöntemi ile hastalar günlük aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler" dedi.

Tedavinin uygulanabileceği hasta özelliklerinden de bahseden Dr. Dinçer, şunları söyledi:

“Excimer lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop, hipermetrop veya astigmatı olanlar, Kornea kalınlığı lazere izin vermeyenler, kataraktlı ve yüksek kırılma kusurlu hastalar ve göz numarasının ilerlemediği sabit olduğu hastalar olarak yanıtlayabiliriz. Bu tedavi öncesinde hastanın detaylı bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bunun için bu tedavinin sağlıklı olabilmesi için uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu akıllı göz içi lens uygulamasındaki kullanılan göz içi merceklerin gözlüklerinden kurtulmak isteyen, ancak gözü lazer tedavisine uygun olmayan hastalara veya katarakt ameliyatı olup da katarakt ameliyatı sonrasında gözlük takmak istemeyen hastalara detaylı göz muayenesi sonrasında, göz yapısı uygunsa eğer bu hastalara öneriyoruz.’’