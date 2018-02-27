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27 Şubat 2018 13:48

TEGV’den Büyükşehire teşekkür

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, Samsun’da sürdürdükleri eğitim faaliyetlerinde en büyük desteği veren Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ve nezaket ziyaretinde bulundu.

TEGV’den Büyükşehire teşekkür

27 Şubat 2018 13:48


Turmepa Deniz Temiz Derneği Genel Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu ve TEGV Samsun Eğitim Parkı Yöneticisi Nehir Günay’ın katıldığı ziyarette TEGV Heyeti, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ile bir araya geldi.


Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesinin eğitim faaliyetlerine büyük destek verdiğini ifade eden TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, yardım ve katkılarından dolayı Başkan Yusuf Ziya Yılmaz ve yönetimine teşekkür etti. Eğitim çalışmaları hakkında Genel Sekreter Öncel’e bilgi veren Genel Müdür Tosyalı, çocukların en şekilde eğitilip geleceğe hazırlanmasında birlikte çalışmalar yürütecekleri için memnuniyet duyduğunu kaydetti.




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