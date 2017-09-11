Tek kolu ile 16 madalya kazanan Fuat’ın şimdiki hedefi olimpiyatlar

Soruklu, çeşitli turnuvalarda 16 madalya kazanarak milli takıma girdi.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Fuat Soruklu, daha iki aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu sol tarafından felç oldu. Sol kolu ve sol ayağı felçli olan Soruklu, 15 yaşında hematoloji hastalığına yakalandı. Doktoru ve beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle badminton sporuna başlayan Soruklu, kısa sürede badmintona adapte oldu. Katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde eden Soruklu, 16 madalya ve bir kupa kazandı. Başarılı bir sporcu olması sebebiyle Bedensel Engelliler Badminton Milli Takımı’na seçilen Soruklu, milli takımla İrlanda ve İngiltere’de şampiyonalara katıldı. Katıldığı yarışlar sayesinde Türkiye’nin birçok şehrine gitme fırsatı yakalayan Soruklu, badminton sayesinde kazandığı Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği okuyor. Kasım ayında Kore’de düzenlenecek Bedensel Engelliler Badminton Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Soruklu’nun en büyük hayali olimpiyatlara katılmak.

"Çok zor zamanlar yaşadım"

Zor günlerini badminton sayesinde atlattığını belirten Soruklu, "Canan hocam ve bir yakınımın desteğiyle bu spora başladım. Hastalığımla ilgili çok zor zamanlar yaşadım. Fakat o zor günleri tekrar yaşamamak için sürekli badmintonla uğraştım. Müsabakalara katıldım ve Türkiye Badminton Şampiyonası’nda 2. olarak milli takıma girdim. Daha sonra yurt dışı turnuvalarına katıldım. Türkiye şampiyonaları ve diğer turnuvalarda 16 madalya ve bir kupa kazandım" diye konuştu.

"Bu sporla hastalığımı yeniyorum"

Badmintonun kendisini hayata bağladığını söyleyen Soruklu, "Bir ay kadar antrenman yapmamıştım. Bir dönem 3 ay hastanede yattım. Hiç yürüyemediğim zamanlar oldu. O sıkıntıları tekrar yaşamamak ve ayakta kalabilmek için sürekli antrenman yapıyorum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu sporla hastalığımı yeniyorum. Eğer spor yapmazsam hastalığımın tekrarlama riski var. Bende bunu avantaja çevirdim. Azimle hırsla çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Sponsor desteğine ihtiyacımız var"

Badminton sayesinde Türkiye’de neredeyse gitmediği il kalmadığını belirten Soruklu, "Bu sporla Türkiye’nin çoğu yerini görmek nasip oldu. Bu spor sayesinde üniversiteyi kazandım. YGS puanım orta seviyedeydi. Ama milli takımda olmamın etkisiyle de Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliğini kazandım. Kasım ayında Kore’de dünya şampiyonası var. İnşallah oraya gideceğim. Bu arada yurt dışındaki şampiyonalara katılabilmek için sponsor desteğine ihtiyacımız oluyor. Bu konuda destek sağlanmasını istiyorum" dedi.

Albayrak: "Her engellinin ve rahatsızlığı olan her çocuğun yapabileceği bir spor vardır"

Fuat Soruklu’yu spor yapmaya teşvik eden Soruklu’nun doktoru Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Kan Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak, "Fuat’ın spor yapma isteği vardı. Beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle hekim olarak benim de iznimle badminton sporuna başladı. Badmintonda başarılı oldu. Türkiye’de ve yurt dışında birçok turnuvaya katılarak başarılar elde etti. Fuat’la gurur duyuyoruz. Her engellinin ve rahatsızlığı olan her çocuğun yapabileceği bir spor vardır. Fuat bunun için çok güzel bir örnek" dedi.