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14 Mayıs 2018 12:38

Tekerlekli sandalye üzerinde hastanede kalıyor

Samsun’da bir kişi uzun süredir tekerlekli sandalye üzerinde hastanenin acil servisinde kalması, hem hastaları hem hasta yakınlarını hem de hastane personeline zor anlar yaşatıyor.

Tekerlekli sandalye üzerinde hastanede kalıyor

14 Mayıs 2018 12:38


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdüren ve hastaneyi mesken turan bir kişi yapılan girişim ve şikayetlere rağmen hastaneden ayrılmıyor. Ayağının biri yara içinde olan ve adının Ahmet olduğu öğrenilen yaşlı adamın yaklaşık 5-6 aydır hastanede kaldığı öğrenildi. Tekerlekli sandalye üzerinde hastane içinde dolaştığı öğrenilen yaşlı adamın geceleri de yine tekerlekli sandalye üzerinde uyuduğu öğrenildi.


Vatandaşlar, şahsın yıkanmadığı için etrafa koku saçtığını, zaman zaman hasta yakınlarını ve hastane personeline de sözlü sataştığını belirterek, yetkililerin buna çözüm bulmasını istediler.




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