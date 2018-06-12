Tekkeköy 24 Haziran seçimlerine hazır

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Togar ve Milletvekili Adayı Bilgin vatandaşlar ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Başkan Togar, 24 Haziran seçimleri için destek sözü aldı

Yaylageriş Mahallesi gençleri tarafından organize edilen iftar yemeğine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Meclis Üyesi Erdinç Baştan, Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl ve ilçe teşkilatı katıldı.

İftar sofraları birlikteliği pekiştiriyor

İftar sonrası Yaylageriş Mahalle sakinlerine seslenen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının artık sonuna geldik. Bu mübarek ay vesilesiyle her akşam farklı sofralarda vatandaşlarımız ile bir araya gelerek aynı sofra etrafında oruçlarımızı açtık. Maneviyat yüklü Ramazan ayına veda etmenin hüznünün yanında yaklaşan bayramın sevinci adım adım içimizi ısıtmaya başladı. Şükürler olsun ki bu yılda her zamanki gibi dolu dolu bir ramazan ayı geçirdik. Özellikle aynı çorbayı, aynı lokmayı paylaştığımız bu iftar sofraları Ramazan’a ayrı bir güzellik ve maneviyat katıyor. Rabb’im tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Bizleri bu sofrada buluşturan gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için

Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığına dikkat çeken Başkan Togar, “24 Haziran seçimleri çok çok önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız. Yeni sistemle Başkan seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rahat çalışabilmesi için güçlü Meclis, güçlü hükümet şart. Bu günlerde ülkemize içten ve dıştan saldırıların nedeni de güçlü Türkiye istemeyenlerin oyunundan başka bir şey değil. Bizler sizlerin desteği ile yine bir olup Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde onun arkasında bu davanın bir neferi olarak yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

İlçedeki çay bahçelerine ziyaret

İftar yemeğinin ardından Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Meclis Üyesi Rahime Bilgin, Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat ve İlçe teşkilatı ilçedeki çay bahçelerinde oturan vatandaşların yanına giderek 24 Haziran seçimleri için destek istediler.