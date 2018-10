Tekkeköy Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı

Halk sağlığını her şeyin üstünde tutan Tekkeköy Belediyesi, vatandaşların sofrasına giren et ve et ürünlerinin satışını yapan kasapların kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlere ağırlık veren ekipler, iş yerlerinin ruhsatı, hijyen ve saklama koşulları ile standartlara uyulup uyulmadığı gibi daha birçok konuda denetim yaptı.

“Halk sağlığı önceliğimizdir”

Halkın evlerine, sofralarına sağlıklı ve hijyenik ürünlerin girmesi noktasında denetimlere ağırlık verildiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Denetimleri halk sağlığı açısından önemsiyoruz. Buralardaki et ve et ürünleri hepimizin sofralarında tüketiliyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların kesiminden tüketiciye ulaşana kadar geçen süredeki tüm faktörler halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Bu manada Samsun'da kamu eliyle işletilen tek mezbaha olan tesisimizde büyük ve küçükbaş hayvanlar canlı muayenelerinin adından hijyenik orta kesilerek aracımız ile kasaplara teslim ediliyor. Devamında bizlerde ilçemizdeki tüm et ve et ürünleri satışı yapan iş yerlerimizin ruhsat, temizlik, hijyen, saklama koşulları gibi bir çok konuda denetimler gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın ve bizlerin evlerimizde sofralarımızda kontrolleri yapılmış sağlıklı ve standartlara et tüketilmesini sağlamaktır” dedi.