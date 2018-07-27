Tekkeköy Belediyesi ilçeyi parklarla donatıyor

Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yeşil alan ve park sayısının artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hızla yapılaşan ve şehirleşen Tekkeköy’ü daha yeşil ve daha çok nefes alan mekanlarla donatmak istediklerini belirten Başkan Togar, "Halkımızın rahatça eğlenip dinlenebileceği sosyal yaşam alanlarının sayısını hızla arttırıyoruz. 4 yılda kırkın üzerinde park ve yeşil alan çalışması yaptık. Hem merkezde, hem de en ücra mahallemizde parklar yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Amacımız başta çocuklarımızın eğlenecekleri alanları çoğaltmanın yanında vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla hoş vakit geçirip dinlenecekleri günün ve haftanın yorgunluğunu üstlerinden atacakları sosyal alanların sayılarını arttırarak her yaştan vatandaşlarımızı mutlu etmektir. Bu amaç çerçevesinde çalışmalarımıza ve projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Yeni yapılan tüm parklara engelli evlatlarımızın da kullanabileceği çocuk oyun grupları yerleştirdik. Parkların giriş ve çıkışlarının, kaldırımların ve yapılan tüm tesislerin, binaların engelli çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza engel oluşturulmayacak şekilde yapılıyor. Belediye olarak yeşil alanlarla birlikte, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda; parklara yürüme ve koşu yolları, oturma grupları, kamelyalar, basketbol ve futbol sahaları, çocuk oyun alanları gibi herkesin kullanabileceği alanlar kazandırdık. Çocukların ve yaşlıların düştüklerinde bir yerlerini incitmemeleri için park zeminlerini kauçukla döşedik. Parkları yaparken yaşlıları ve çocukları öncelikle düşünüyoruz" dedi.

"Park alanlarının oranı beş kat arttı"

İstişareler sonucunda çalışmaları, projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Togar, "Gereklilikleri göz ününde bulundurarak çalışmalar yürütüp herkese hitap eden projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Tekkeköy beklenenin kat kat üstünde bir yapılaşma hamlesi içerisinde buluyor. İlçemizi modern bir şekilde büyütüp geliştirir iken aynı zamanda da nefes alacak alanlara yer veriyoruz. İlçemizde dört yıl içerisinde 41 yeni park ve çocuk oyun alanının yanında 40 bin fidanı toprakla buluşturarak şehrimizin tüm cadde ve sokaklarını yeşile bürüdük. Yeni açtığımız caddelerde sokaklarda yollardaki orta refüjlere ve kaldırımlara belli aralıklarla oksijen deposu ağaçlar dikerek ilçemizi yeşillendirdik" diye konuştu.