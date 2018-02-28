Tekkeköy Belediyesi iletişimin tüm bileşenlerine entegre oldu

Yerel seçimlerin ardından Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, günün teknolojisinin her alanda belediye hizmetlerinde kullanılabilmesi amacıyla başlattığı çalışmaların avantajları bir bir görmeye başladı. Tekkeköy Belediyesi Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki bilgileri dijital ortama taşıyarak vatandaşlarına birçok alanda kolaylık sağladı.

Tekkeköy Belediyesinde zaman kaybına son

Çağın en değerli, en kıymetli ve bir daha geri döndürülemeyecek kaybının zaman kaybı olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın zamanını en iyi şekilde kullanabilmeleri için birçok teknolojik alt yapıyı kurumumuzda kullanıyoruz. Belediyemiz ile ilgili işi olan kişilerin zaman kaybını en aza indirebilme konusunda tüm bileşenleri bir araya getirerek uygulamaya koyduk. İlk olarak Belediyemiz resmi web sitesini yeniden dizayn ederek akıllı telefonlara uygun hale getirdik. Ardından Belediyemizi E- devlet sistemine entegre ettik. Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj sistemindeki bilgileri de bilişsel ortama yükledik. Vatandaşlarımızın belediyemiz ile olan tüm işlerini, ödemelerini belediyemize gelmeden internet olan her yerden yapabileceği alt yapıyı oluşturduk. Ayrıca vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerini bire bir iletecekleri santral, çözüm merkezi, mail gibi çalışmalarımızın ardından WhatsApp hattımızı yaklaşık iki yıl önce hizmete sunduk” dedi.

Her gün gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmak ve ilçe halkından gelecek isteklerle önerilere anında cevap vermek, çözümler üretmek maksadıyla yaklaşık iki yıl önce WhatsApp destek hattı kurduklarını belirten Başkan Togar, “İlçemiz halkına daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürür iken bir yandan da teknolojik gelişmelerden faydalanarak talep ve şikayetlerden anında haberdar olup, çözüm yolları üretmek için WhatsApp İletişim hattını devreye aldık. İsteyen herkes, artık 0 532 729 51 55 numaralı telefona öneri, talep, şikayet ve karşılaştıkları sorunları mesaj veya sesli, görüntülü, fotoğraf olarak iletebiliyor. Belediye yetkililerine WhatsApp destek hattı üzerinden iletilen talepler ise Kent Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden anlık olarak ilgili birimlere aktararak, vatandaştan gelen istek, öneri ve şikayetler kısa sürede içerisinde çözüme kavuşturuluyor” şeklinde konuştu.