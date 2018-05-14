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14 Mayıs 2018 16:28

Tekkeköy Belediyesi Ramazan’a hazır

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy halkının bu yıl da Ramazan’ı maneviyatına uygun şekilde yaşayacağını söyledi.

Tekkeköy Belediyesi Ramazan’a hazır

14 Mayıs 2018 16:28


Ramazan ayından her zamanki gibi dolu dolu istifade edileceğine dikkat çeken Başkan Hasan Togar, “Tekkeköy halkı bu yıl da her yıl olduğu gibi Ramazan’ı maneviyatına uygun şekilde değerlendirecek. 11 ayın sultanı Ramazan ayının en güzel şekilde idrak edilebilmesi ve tüm dini motifleriyle yaşanabilmesi için oluşturduğumuz Ramazan Sokağımızda her yıl olduğu gibi bu yıl da kültür ve maneviyat ağırlıklı bir birinden farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı süresince her gün akşam namazı sonrası gerçekleştirilecek olan Ramazan Sokağı etkinliklerinde Kur’an-ı Kerim tilavetleri, sema gösterileri, sohbet ve söyleşilerin yanı sıra şiir dinletileri, tasavvuf musikisi konserleri, çocuklara özel orta oyunu, tiyatro, Hacivat-Karagöz gösterisi, ödüllü yarışmalar, sihirbaz gösterileri, ilahiler ve daha birçok farklı etkinlik yer alacak. Yani Ramazan Sokağımızda ve etkinlik alanında yediden yetmişe kadın-erkek, genç-yaşlı herkese yönelik etkinlikler olacak. Yine Ramazan Sokağımızda hediyelik eşya satışı, el sanatları ürünleri, şerbetçiler, tatlıcılar, çay ocakları, oyuncakçı, pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve yöresel lezzetlerin olduğu stantlar bulunacak” ifadelerini kullandı.




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