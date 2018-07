Tekkeköy Belediyesi’nde halk gününe yoğun ilgi

Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte haftaya; çözüm merkezinde düzenlenen Halk Günü’nde başladıklarını belirten Başkan Togar, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizlere bu görevi layık gören halkımız ile karşılıklı diyalog çerçevesinde tüm sorunları birlikte çözüme kavuşturduk. Bu manada halkının istek, talep ve sorunlarının bire bir konuşulup çözüme kavuşturduğumuz halk günlerimizi, halkımızın her hangi bir randevuya ihtiyaç duymadan o an gelip başkan yardımcılarımız ve bizlerle görüşerek söylemek istediklerini dile getirdikleri sadece vatandaşlarımıza ayrılmış özel zaman dilimleridir. Halk günlerimizde vatandaşlarımıza kulak verip birlikte istişareler yaparak yine birlikte çözüm yolları üretiyoruz. Tabi bunun dışında yer zaman ayrımı gözetmeksizin her daim halkımız ile birlikteyiz. İlçemizi geleceğe taşıdığımız vatandaşlarımızın gücü ve desteği ile daha nice projeler, çalışmalar, hizmetler hayata geçireceğiz. Her pazartesi günü çözüm merkezimizde düzenlenen halk günlerine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bizlerle görüşmek, sohbet etmek, çayımızı içmek isteyen, talep, istek ve sorunlarını dile getirmek isteyen herkesi halk günümüze bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tekkeköy artık kabuğunu kırmayı başardı"

Her yaştan farklı fikirleri önemsediklerini ve dikkate aldıklarını dile getiren Başkan Togar, "Her yaştan vatandaşımızın görüşü, bakış acısı, fikri ve talepleri bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Çünkü bizlere hizmetin en iyisini ve en kalitelisini yapmaya sevk eden ilçemizi birlikte geleceğe taşıdığımız halkımızdır. Elli bin nüfuslu ilçemizin değişimi ve gelişimi yeni taleplerin ortaya çıkmasında da öncü oluyor. Bölgenin en hızlı büyüyen ilçeleri arasında ilk sırayı çeken Tekkeköy artık kabuğunu kırmayı başardı. Dört yıla yakın sürede halkımız ile birçok adından söz ettiren çalışmayı hayata geçirdik. İlçemize ve halkımıza yakışan projeleri çalışmaları kat kat artırarak gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün uygulamaya koyduğumuz halk günlerimizde her hafta pazartesi günü vatandaşlarımız ile buluşmaya ve onların taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.