Tekkeköy Belediyesinden 2 bin 500 haneye Ramazan yardımı

Her yıl olduğu gibi bu yılda sosyal doku anketleri sonucunda belirlenen ailelere Ramazan yardımı ulaştırdıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan’ın feyzinden, bereketinden, güzelliklerinden ve hayatımıza getirdiği manevi unsurlardan birisi de yardımlaşma ve dayanışma boyutudur. Zekatların ve sadakaların verildiği bu ay Müslümanları hayır ve hasenat işlemeye, muhtaçları ve ihtiyaç sahiplerini gözetmeye yöneltir" dedi.

“Ramazan paylaşım demektir”

Ramazan ayının paylaşma ruhuna uygun çalışmaları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Togar, “Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayında yardım konularında biraz daha hassas davranıyoruz. Her evde Ramazan ayı boyunca güzel yemekler yapılıp tüm aile aynı sofra etrafında buluşsun diye belirlediğimiz ailelere Ramazan yardım paketleri ulaştırıyoruz. Hazırladığımız yardım paketlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelerin adreslerine belediyemiz araçları ve ekipleri tarafından teslim ediliyor. Bu yıl merkezdeki mahallelerimiz ve kırsal mahallelerimizin tamamında tespit etmiş olduğumuz 2 bin 500 aileye yardım paketi ulaştırdık. Umarım ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun yardımcı olabiliyoruzdur. Ayrıca yardımlarımız sadece Ramazan ayıyla da sınırlı kalmıyor. Biz yılın on iki ayı yardım yapan bir belediyeyiz. Ramazan ayının dışında da veri tabanımıza kayıtlı olan ihtiyaç sahibi 579 haneye ayda bir düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.