Tekkeköy Belediyesinden eğitme destek

Tekkeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 2 binin üzerindeki öğrenciye başta kırtasiye ve okul önlüğü olmak üzere okul için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Tekkeköy Belediyesi eğitime destek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören bin 2 bin öğrencinin defter, kalem, silgi, çanta gibi eğitim öğretim araç gereçleri ile kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca okul için gerekli tüm kırtasiye malzemelerinin beraberinde öğrencilerin ayakkabıdan okul kıyafetine kadar ihtiyaç duyulan malzemeleri de belediye tarafından karşılandı.

Her yıl eğitime kesintisiz destek

Beş yıldır her eğitim öğretim yılı başlangıcında öğrencilere aralıksız eğitim desteği verildiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemiz genelindeki okulların ve eğitim kurumlarının boya-badana, bakım onarım, çevre düzenlemesi, parke taş, asfalt, kırtasiye yardımı, inşaat çalışmaları, oyun alanları ve yeşil alan çalışmalarının yanında 2 bin öğrencimizin kırtasiye, kıyafet ve okul araç gereç ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

“Eğitim için elimizden geleni yapıyoruz”

2018-2019 eğitim-öğretim yılında da eğitime desteğin aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Başkan Togar, “Her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim için gerekli tespitlerin ve planlamaların ardından işe koyulduk. Herkesin eşit şartlarda eğitim alabilmesini önemsiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize yaptığımız yatırımların beraberinde okullarımızda da fiziki ortamlarının daha iyi olabilmesi maksadıyla çalışmalar yürütüyoruz. Yarınlarımızın asıl sahibi evlatlarımız bu eğitim-öğretim yuvalarında yetişiyor. Bizler eğitime yapmış olduğumuz harcamalar ile aslında aydınlık geleceğimize yarınlarımıza yatırım yaptığımızı biliyoruz. Eğitim-öğretim kurumlarının fiziki şartları, teknolojik alt yapısı, çevresi ve imkanları ne kadar iyi olursa eğitimin kalitesi de o denli iyi olacağı görüşü çerçevesinde ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimiz ile yapmış olduğumuz tespitlerle planlı çalışmalar yürütüyoruz. Okullarımızın çevresi ve fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanında her yıl eğitime destek amaçlı öğrencilerimizin kırtasiye ve eğitimleri için gerekli her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Bu yılda da ilçemiz sınırları içerisindeki ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 2000 öğrencimize kırtasiye ve muhtelif eğitim öğretim yardımında bulunduk" dedi.

Tekkeköy'de okul sayısı katlandı

İlçedeki öğrenci sayısına paralel olarak okul sayısının da her geçen gün arttığını dile getiren Togar, "Son 4 yıl içerisinde ilçemizde on bir tane yeni okul yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Yeni yapılan tüm okullarımız ve mevcut tüm okullarımız çağın bilgi teknolojileri ve araç gereçleri ile donatılıyor. Fiziki ortamı son teknoloji eğitim öğretim araç gereçleri ile donatılan sınıflarda başarılı öğrenciler yetişiyor. Son yıllardaki gelişmelerle ilçemiz eğitimde marka bir kent haline geldi. Eğitime, okullarımıza, öğrencilerimize desteğimiz aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.