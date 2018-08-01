Tekkeköy Belediyesinden sıcak bir yuva daha

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarına kol kanat germeye her durumda yardımcı olmaya devam ediyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında erzak yardımı başta olmak üzere tekerlekli sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik evler yaparak ailelere sıcacık yaşanabilir mekanlar kazandırıyor. Bu kapsamda Tekkeköy Belediyesi Çayırçökek Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi baba Ertan Kıvanç ve üç çocuğuyla yaşayan aileye 65 metrekare prefabrik ev yaptırdı.

Togar: “İmkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz”

Sosyal belediyecilik anlamında örnek bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bugüne kadar ilçemizde altmış adet prefabrik ev inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda ve daha birçok yardımın yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. İlçemizde dört yıl içerisinde tadilat, onarım, bakım, malzeme yardımı, konteyner ve betonarme evlerin yanında altmış adet prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Sosyal belediyeciliğin ülkemizde ki mimarı Genel başkanımız Reisi Cumhurumuz Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın ‘Kim ki yaşadığı şehirde sıcak bir yuvası olmadığı için dışarda yaşayan, yiyeceği olmadığı için aç uyuyan, kömürü olmadığı için soğukta kalan ve insanca şartlarda yaşamanı sürdüremeyen birileri varsa ve bunları görmezden geliyorsa o bizden değildir’ sözünü ilke edinerek, bizler de yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul’da yaşamını sürdüremeyip 3 çocuğu ile birlikte köyüne dönmek zorunda kalan Ertan Kıvanç ve ailesini sıcak bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabb’im bu ailemize yeni sıcak yuvalarında mutlu huzurlu bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde yapmış olduğumuz sosyal doku anketi çalışmaları neticesinde evleri oturulmayacak durumda olan bütün ailelerimizi sıcacık, huzur dolu evlere kavuşturmaya bugün olduğu gibi bugünden sonrada devam edeceğiz, bu hizmetleri gerçekleştirebilmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize bu sıcak yuvaları oluşturmada maddi manevi desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize, sanayicilerimize, işadamlarımıza ve şehrimizin güzel insanlarına en kalbi teşekkürlerimi borç bilirim” dedi.