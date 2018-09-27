Tekkeköy bölgenin turizm merkezi oldu

Tekkeköy'de kültürel ve turizm alanında önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Togar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle ilçemizin turizm değerlerini ortaya koymak için önemli çalışmalar yürüttük. Tekkeköy'ün tarihi milattan önce 10 bin ile 60 bin yıllarına dayanıyor. Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları'ndan başlayarak bölgede farklı uygarlıklar yaşamış. Özellikle Osmanlı ve Selçuklular ile bölgeden giden Rumlara ait tarihi eserler ilçemizin her yerinde göze çarpıyor. Bizler de bunların turizmde kullanılması için çalışmalar yürüttük. Tekkeköy Mağaraları'nın ardından ilçemiz merkezindeki tarihi gar binalarını turizme kazandırdık. Diğer tarihi yapıların turizme kazandırılması içinde hala çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Tekkeköy'ün doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Tekkeköy'ün doğal güzellikleri ile ilgili çalışmalarında da devam ettiğini söyleyen Başkan Hasan Togar, “Tekkeköy akarsuları, vadileri, şelaleleri, sahili, doğası ve eşsiz doğal güzellikleri ile büyüleyici bir yerleşim yeri konumunda. Biz de sınırlarımızdaki bu güzellikleri adım adım turizme kazandırıyoruz. Doğa harikası kurşunlu şelalesini turizme kazandırmamızın ardından diğer doğal güzelliklerimizin de turizmin hizmetine sunulması için çalışmalarımız sürüyor. Tekkeköy doğal güzelliklerle kaplı keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet gibi. İlçemizin bu değerlerini turizmin hizmetine kazandırma noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Kültürel çalışmalarda önemli adımlar atıldı

İlçede kültürel çalışmaların önemli yer tuttuğuna vurgu yapan Togar, “İlçemizde tarihi, doğal ve turistik değerlerin yanında kültürel yönden de önemli projeleri hayata geçirdik. İlçe Halk Kütüphanemiz için yer tahsis ettik. Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanemiz ile 10 binin üzerindeki kitabı öğrencilerimiz ile buluşturduk. Her öğrencimize bir kitap hediye ettik. 5555 öğrencimiz ile ilçemiz meydanında okuma etkinliği gerçekleştirdik. Cennet vatanımızın dört bir yanına kültür turları düzenledik. Bunların dışında yine Kültür İl Müdürlüğümüz ve İlçe Halk Kütüphanemiz işbirliği ile güzel çalışmaları, projeleri hayata geçirmeyi başardık. Bugün bir araya gelip fikir alış verişinde bulunduğumuz İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Adnan İpekdal'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beraber daha güzel projelere ve çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.