Tekkeköy Devlet Hastanesi alanında çalışmalar başlıyor

Tekkeköy'ün konumu, nüfusu ve coğrafi yapısı gibi daha birçok nedenle hastane gerekliliğine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz sanayileri ve dev devlet yatırımları ile gün içerisinde nüfusu 200 bini geçen bir şehir gibi. İlçe nüfusumuz 51 bin olmasına rağmen Samsun'un ve çevrenin en önemli istihdam merkezlerinin ilçemiz sınırları içerisinde bulunması ve belirli dönemlerdeki organizasyonlarla bazen gün içerisindeki nüfusumuz 300 bine bile yaklaşıyor. Ayrıca ilçemizin birçok mahallesinden Samsun merkezindeki hastanelere gitmek yaklaşık bir saat sürüyor. İlçemizde acil vakalar için 24 saat hizmet veren bir devlet hastanesi de yok. Bu gereklilikler neticesinde artık İlçemiz yıllardır özlem duyduğu hastanesine kavuşuyor” dedi.

Hastane alanında çalışmalar başlıyor

250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaat çalışmaları için hazırlıkların sonuna gelindiğine vurgu yapan Başkan Togar, “İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar ile birlikte bugün Devlet Hastanemizin yüklenici firmanın Proje Mühendisi Levent Atılgan, Harita Mühendisi Alper Yalçın Çimen ile bir araya geldik. Devlet hastanemizin yapılacağı alandaki yol kotları, kanalizasyon bağlantıları, çevre çitinin yapılması, şantiye alanının kurulması ve bir an önce işin başlaması için ön hazırlıklar konusunda bilgi alış verişinde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda hastanemizin temelini atacağız” diye konuştu.

Şehrin doğu yönüne de hizmet verecek

Tekkeköy Devlet Hastanesinin şehrin doğu tarafındaki hasta akışını engelleyerek merkezdeki yoğunluğu azaltacağına vurgu yapan Togar, “Hastanemiz konum olarak ilçemizin her yerinden kolayca ulaşılabilecek karayoluna da 500 metre uzaklıkta Selyeri Mahallemiz sınırlarında yükselecek. Belediyemiz tarafından üretilen 60 bin 514 m2 arsa alanı üzerine inşa edilecek 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastane binamızın 750 günlük sonra 05 Kasım 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. 250 yataklı olarak inşa edilecek hastanemizde 60 poliklinik odası, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane, 10 yataklı diyaliz ünitesi, yanık odası, MR, tomografi, mamografi bölümleri de bulunan tam donanımlı bir görüntüleme merkeziyle, kapsamlı patoloji ünitesi, endoskopi, bronkoskopi ünitelerini de içinde barından laboratuvar bulunacak. 127 milyon lira ihale bedeli olan hastanemiz bodrum ve zemin kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilecek. Hastanemiz tamamlanınca şehrimizin doğu yönünden hasta akışı kesilecek ve merkezdeki yoğunluk büyük ölçüde azalacak” ifadelerini kullandı.