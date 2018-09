Tekkeköy Geleneksel Sünnet Şöleni

147 çocuğun sünnet işlemini gerçekleştiren Tekkeköy Belediyesi 8 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Tekkeköy 19 Mayıs Mahallesi Meskenler Pazaryeri alanında yapılacak olan Geleneksel Sünnet Şölene hazır.

Tekkeköy Belediyesinin 147 çocuğun erkekliğe ilk adım attığı mutlu anlarını unutulmaz yapmak, ailelerin ve çocukların mutluluğunu paylaşmak adına 8 Eylül Cumartesi günü saat 10’da Tekkeköy Meskenler Pazaryerinde düzenleyeceği sünnet şöleninde bir birinden farklı etkinlikler yer alacak.

Çocuklara unutulmaz bir anı

Sünnet şöleninin gelenekselleştiğine vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Sosyal Belediyeciliği her alanda gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Üzerimize düşen görevleri yaparak halkımızın her durumda yanında yer alıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımızı hastanede hijyenik ortamda uzman doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından sünnet işlemini yaptırdık. Bu yıl 147 çocuğumuzu evlerinden araçlarımız ile alarak sünnet işlemini gerçekleştirdik” dedi.

Sünnet olan çocuklara özel program

Sünnet olan çocukların başta kıyafetleri olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Başkan Togar, “Sünnet olan tüm çocuklarımızın ayakkabısı, gömleği, pantolonu, pelerini, şapkası, asası başta olmak üzere tüm kıyafetleri ile sünnet için gerekli tüm ihtiyaçlarını ve masraflarını karşıladık. Bu güzel anı unutulmaz yapmak için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda sünnet şöleni düzenleyerek evlatlarımızın erkekliğe ilk adım attığı bu mutlu anlarında çocuklarımız ve ailelerinin duygularına ortak oluyoruz. Sünnet şölenimize üstü açık otobüslerle sünnet olan çocuklarımızı ilçe turu yaptırarak başlayacağız. Ardından alanda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapacağız. Daha sonra palyaço ve animasyon gösterileri, çocuk şarkıları, illüzyon gösterileri, Hacivat-Karagöz, ödüllü yarışmalar, ateş yutan adam, tahta adam gibi birçok gösterinin yanında alanda oyun parkurları yer alacak. Yani alana gelen tüm çocuklarımız gönüllerinde eğlenecekler” diye konuştu.

Sünnet şölenine davet

Yediden yetmişe tüm ilçe halkının hüzünlerini ve mutluluklarını paylaşmaya çalıştıklarını ifade eden Togar, “Sünnet yavrularımızın unutamayacakları erkekliğe ilk adım attıkları önemli bir gün. Aynı zamanda aileler içinde büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu ailemiz olarak gördüğümüz vatandaşlarımız ve yavrularımız ile paylaşmak adına 8 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Tekkeköy Meskenler Pazaryeri alanında Geleneksel Sünnet Şölenimizi düzenleyeceğiz. Bu özel günde çocuklarımızın erkekliğe ilk adımı atmalarının sevincinin yanında ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı Geleneksel Sünnet Şölenimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.