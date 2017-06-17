Tekkeköy iftarda buluştu

İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Daha sonra meydanı hıncahınç dolduran vatandaşlara mehteran gösterisi yapıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte meydanı dolduran binlerce kişi orucunu açarak dua etti.

İftar sonrası konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Böylesine güzel bir geceyi bizlere yaşatan Allah’a sonsuz şükürler olsun. Böyle güzel gecede bu onuru bize yaşatan Tekkeköy halkına da şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bu programların ilçede geleneksel hale dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu caddede 3’üncüsünü yaptığımız bu etkinlik 30 yıl sonra da anılsın istiyoruz. 50 bin nüfuslu bir ilçede 10 bin insanın bir iftar sofrasında buluşması şeref ve onurdur. Allah bizleri halkımıza mahcup etmesin” dedi.