Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi Karadeniz'e örnek olacak

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, içerisinde sinema salonunun da bulunacağı ve kitap sayısının 50 binin üzerine çıkarılacağı Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesinin Karadeniz'deki diğer ilçe kütüphanelerine örnek olacağını söyledi.

İlçe merkezinde yer alan 450 metre karelik Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesine, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın girişimleri sonucunda yenilenmesi ve tadilatı için Kültür ve Turizm Bakanlığından 250 bin TL'lik bir ödenek sağlandı.

Yeniden düzenleme işleminin başladığı kütüphanenin içerisinde ders çalışma odaları, tarihin anlatıldığı sinema salonu, kitap okuma salonu, dinlenme odası ve çocuk oyun odası gibi Karadeniz'de ilçe halk kütüphanelerinin çoğunda olmayan bölümler bulunuyor. Alınan desteğin ardından kütüphanenin 20 bin olan kitap kapasitesi da 50 binin üzerine çıkartılacak.

“Kütüphane, Karadeniz'deki kütüphanelere örnek olacak”

Yeniden düzenlenecek kütüphanenin birçok açıdan Karadeniz'deki diğer kütüphanelere örnek olacağının altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Mülkiyeti Tekkeköy Belediyesi ait olan binanın bir katını halk kütüphanesi olarak kullanıyorduk. Toplam büyüklüğü 450 m2 olan eski kütüphane katının tamamını boşaltarak ilçemizin Kültür Bakanlığı Kütüphanesine devrettik. Burası için çıkarttığımız 250 bin TL'lik ödenekle Karadeniz'de içerisinde tarihimizi anlatan sinema salonunun bulunduğu tek kütüphane Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösterecek. Kütüphaneyi yılbaşına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 450 m2'nin tamamı da ilçe halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Kütüphanede 20 bin adet kitabımız mevcuttu. Kütüphanenin tamamlanmasının ardından kitap sayısı 50 binin üzerine çıkartılacak. Kitapları bakanlığımızdan ve ilçemizde bulunan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde her yıl düzenlenen kitap fuarına katılan yayınevlerinden bağış ya da çok ucuza temin edeceğiz. Tekkeköylüler, yılbaşında kütüphanemiz tamamlandığında Karadeniz'de örnek bir ilçe halk kütüphanesine sahip olacak” dedi.

Tekkeköy'de sosyal belediyecilik hizmetlerinin son sürat devam ettiğini ifade eden AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, “Tekkeköy, AK belediyecilik zamanı öncesinde kenara atılmış, diğer merkez ilçeleri tarafından sıkıştırılmış bir ilçe halindeydi. Tekkeköy Belediyesi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştığından beri sosyal belediyecilik anlamında da neler yaptığımızı herkes görüyor. Şimdi de 250 bin TL'lik yatırımı bakanlığımızdan aldık. İlçemizdeki halk kütüphanesini güzel bir şekilde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hizmet için büyük gayretler gösterdik. Başkanımızın büyük gayretleri ile alınan ödenek sonrasında kütüphanemiz yenilenen haliyle yılbaşı itibariyle hizmet verecek” diye konuştu.

Yeniden düzenlenen kütüphanenin yılbaşında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.