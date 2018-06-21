Tekkeköy Mağaraları turist çekiyor

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan tarihi M.Ö. 10 bin ile 60 bin yıllarına dayanan Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Tekkeköy Belediyesinin yürütmüş olduğu projeler ve çalışmalar ile dünyaya açıldı. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen mağaralar ilgi odağı olmaya ve dünyanın dört bir yanından yerli yabancı turist çekmeye devam ediyor.

En eski yerleşkelerden birisi Tekkeköy Mağaraları

Tekkeköy Mağaraları’na ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy Mağaraları Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi olmanın yanında yeryüzündeki en eski yerleşkeler sıralamasında yer almaktadır. Tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanan bu alanın turizme kazandırılması için çok önemli çalışmalar yürüttük. Şimdi de alanda bulunan mağaralara çıkan ahşap yürüyüş panel çıkış yolları ve seyir terasları gibi yeni çalışmalar için projelerimizi hazırladık. Yakında bu çalışmalara başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Tarih ve doğanın eşsiz güzellikleri Arkeoloji Vadisi’nde

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’nin tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını söyleyen Başkan Togar, “Bu alan tarihi yapısının yanında iki dere arasında yeşillikleri ve doğal yapısıyla da insanları kendine hayran bırakıyor. Bu tarihi alanı gezip görmeye gelen insanlar aynı zamanda burada vakit geçirip mesire alanında piknik yapabiliyorlar. Yine önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak olan tesislerimiz buraya gelen misafirlerimize eşsiz damak tatları sunacak” şeklinde konuştu.

Togar: “Herkesi bu eşsiz alanı görmeye davet ediyorum”

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’nin eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını Söyleyen Togar, “Arkeoloji Vadimiz gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Tarih ve doğanın güzellikleri arasında Türkiye’nin ilk ve tek imitasyon müzesi, Ekolojik Ahşap Oyuncak Müzesi, mesire alanı, tesisleri, dönemi anlatan heykeller ve daha bir çok farklı done ile Arkeoloji Vadimiz yerli yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Her geçen gün artan ziyaretçi sayısının bu yıl ikiye katlayacağını tahmin ediyoruz. Tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanan Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadimizi gezip görmeye herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.