Tekkeköy meydanda bayramlaştı

Gelenekselleşen bayramlaşma Tekkeköy Meydanında yapılıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından başlatılan meydanda bayramlaşma geleneği bu yılda yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "2014 yerel seçimlerini kazandığımız günden bu zamana kadar dört yıldır tüm bayramlaşmalarımızı Tekkeköy Meydanında açık alanda gerçekleştiriyoruz. Kurban ve Ramazan Bayramlarımızı dört yıldır hep meydanda halkımız ile iç içe yaptık. Kapalı ortamlarda, binalarda bayramlaşma yapmaktansa geniş ferah ve halkla iç içe meydanda bayramlaşma programı yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız ile aramızdaki mesafeleri kaldırarak, kucaklaşıyoruz. Birçok insan makamlarda yapılan protokol havasındaki bayramlaşmalardan çekiniyor ve katılamıyor. Açık alanda tertip ettiğimiz bayramlaşma programımızın amacı halkımız ile aradaki mesafeleri kaldırıp, bayramlaşmayı protokol havasından çıkartıp bütünleşmeyi, birlikteliği sağlamaktı. Bunu da başardık. Halkımızın yoğun katılım sağlaması bunun en güzel göstergesidir. Bayramlar dargınlıkların barıştığı, küslüklerin son bulduğu, birlik beraberliğin kaynaşmanın en güzel şekilde yaşandığı dini günlerimizdendir. Bizde bayram havasına yakışır bir şekilde ilçemiz meydanında bayramlaşma yaptık. Bir kez daha tüm ülkemizin ve hemşehrilerimiz mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Togar, bayramlaşmaya gelen çocuklarla ayrıca ilgilenip harçlık dağıttı.

Tekkeköy Meydanındaki geleneksel Bayramlaşma programına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Tekkeköy ilçe Başkanı Hayri Ağırlar, Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.