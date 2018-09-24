Tekkeköy, sağlık için yürüdü

Tekkeköy Kaymakamlığı ile Tekkeköy Belediyesi işbirliğinde İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ‘Sağlıklı Yaşam ve Hareket Et Etkinliği' adı altında yürüyüş düzenlendi.

Sağlıklı yaşam için yürüyüşün ve hareketliliğin önemine dikkat çekmek maksadıyla Tekkeköy Kaymakamlığı ile Tekkeköy Belediyesi işbirliğinde İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde organize edilen ‘Sağlıklı Yaşam ve Hareket Et Etkinliği' yürüyüşü Tekkeköy Sevgi Tekkesi önünde başlayıp ilçe meydanında son buldu.

Sağlıklı Yaşam ve Hareket Et Etkinliği kapsamında düzenlenen yürüyüşe Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadullah Kalaycı, Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tanju Bilgin, muhtarlar, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Togar: “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Yürüyüşün Önemine Dikkat Çektik”

Sağlıklı yaşam için yürüyüşün ve hareketliliğin önemine dikkat çekerek ilçede farkındalık ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Sağlık için olmazsa olmaz en önemli faktörlerden biri yürüyüş ve hareketliliktir. Bizler sağlıkta önemli bir yere sahip olan yürüyüş ve hareketliliğe dikkat çekmek için Kaymakamlığımız ile işbirliği içinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde ‘Sağlıklı Yaşam ve Hareket Et Etkinliği' adı altında bir yürüyüş düzenlendik. Sevgi Tekkesi Sosyal Tesisimizin önünde başlayan yürüyüşümüz ilçemiz meydanında son buldu” dedi.

Sağlık için her gün 10 bin adım

Sağlık için en kolay yapılacak etkinliğin yürüyüş olduğuna vurgu yapan Başkan Togar, “Yürümek hem spor hem de sağlıklı yaşamın ilk adımıdır. Normal şartlarda her birey günde 10 bin adım atmalı. Hareketsizlik insan metabolizmasında beklenmedik olumsuzluklara neden olabiliyor. Birçok sağlık sorununun nedeninin hareketsizlik olduğunu açıklayan uzmanlar her bireyin günde 10 bin adım atmasını öneriyorlar. Biz de bugün birlikte organize ettiğimiz bu etkinlikle yürüyüşün ve hareketliliğin sağlık üzerindeki etkisize dikkat çektik. Sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturduğumuz bu etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.