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Tekkeköy sanayilerinde kapsamlı temizlik

Tekkeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında yer alan İlkadım, 19 Mayıs ve Örnek Sanayi Sitelerinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.


Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki sanayi sitelerinde üretim yapan işyerleri tarafından sokaklarla caddelere iş yerlerinin önüne gelişi güzel bırakılan, çevreye kötü görüntü ve koku yayan, çöp dağları, molozlar ve sanayi atıklarıyla mücadele başlattı.



"Daha temiz bir Tekkeköy için çalışıyoruz


Daha temiz bir Tekkeköy için çalıştıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin daha temiz daha güzel olması için emek harcıyoruz. İlçemizde yürüttüğümüz rutin temizlik çalışmalarımızın yanında özelikle sanayilerimizde de önemli temizlik çalışmaları yapıyoruz” dedi.



Sanayilerde temizlik çalışmaları başladı


Sanayide yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Samsunumuzun ve yakın çevredeki birçok şehrin istihdam kaynağı olan sanayi sitelerimizde kapsamlı temizlik çalışması başlattık. İş yerlerinin çevreye bıraktığı hammadde artıkları, molozlar ve çöplerinden oluşan atık dağlarını kaldırıyoruz. Sanayicimiz, iş adamlarımız ve sanayide çalışan vatandaşlarımıza da bu manada büyük görevler düşüyor. Kendi atıklarını gelişi güzel çevreye bırakmamalılar. Aynı yerden bazen iki üç defa çöp veya malzeme almak zorunda kalıyoruz. Çöpler ve malzeme atıkları çöp kutularına değil de her yere gelişi güzel atılıyor. Temizlenen yerlere sanayideki kişiler sahip çıkıp çöp döktürmemeliler veya çöp ile moloz dökenleri belediyemiz zabıta ekiplerine şikayet etmeliler. Bundan böyle çevreye sanayi artığı veya ürettiği malzemelerin çöplerini gelişi güzel bırakanları zabıta ekiplerimiz tespit edip gerekli yaptırımları uygulayacak” diye konuştu.

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