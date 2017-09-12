Tekkeköy, Türkiye’nin 4’üncü büyük lojistik üssü oluyor

İlçeye ve şehre istihdam ve ekonomik anlamda büyük kazanç sağlayacak bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan Lojistik Köy Projesi’nin Tekkeköy sınırları içerisinde vücut bulmasının ilçe için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz çok önemli dev bir yatırıma daha ev sahipliği yapıyor. İlçemiz Aşağıçinik Mahallesi’nde 680 dönümlük arazi üzerine 43 milyon 586 bin 795 euroluk bir bütçeyle yapım çalışmalarına başlanılan Lojistik Köy, inşaatının artık sonuna gelindi. Lojistik Köy, Samsun’un ve Tekkeköy’ün ulusal ve uluslararası alanda gelişmesine ve ticaretinin daha da artmasına öncü olacak en önemli ve en büyük yatırımdır” dedi.

“Karadeniz’in en büyük şehri olan Samsun, şimdi ülkenin lojistik ve depolama üssü oluyor”

Samsun’un kara, deniz, hava ve demiryolunun kavşak noktasını oluşturan stratejik durumu ve ulaşım alt yapısıyla bölgede yük trafiğini yönetebilecek tek şehri olma niteliğini taşıdığına dikkat çeken Başkan Togar, “Şehrimiz beş adet organize sanayi bölgesi ile irili ufaklı onlarca sanayi sitesini kapsayan ve Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı akslarındaki yük koridorunun odağında bulunuyor. Kısa süre sonra İlçemizde hayata geçirilen Samsun Lojistik Merkezi Projesi, kenti ve dolayısıyla ilçemizi Türkiye’nin 4’üncü büyük lojistik ve depolama üssü konumuna yükseltecek” diye konuştu.

“Lojistik yaklaşık iki bin kişiye istihdam sağlayacak”

Tekkeköy’e son yıllarda yapılan yatırımlara dikkat çeken Başkan Hasan Togar, “Tekkeköy 8 bin 500 kişilik Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu, 33 bin 919 kişilik Samsunspor Stadyumu, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Bilim ve Teknoloji Merkezi gibi devasa yatırımların yanında ulusal ve uluslararası öneme sahip olan Lojistik Köy Projesi sınırlarımızda vücut buldu. Bu dev tesisler ilçenin çehresini değiştirir iken aynı zamanda da büyük kitlelerin ilçeye girmesinde ve ekonomimizin hareketlenmesinde büyük rol oynuyor. Binlerce insanın ilçeye girmesi hareketliliğe ve ekonomik alanda bir kazanca dönüşecek. İhracat ve ithalata büyük ivme kazandıracak olan Samsun Lojistik Merkez Projesi, tahminlere göre ilk etapta iki bin kişiye istihdam oluşturacak. Ulusal ve uluslararası birçok firmalarının akınına uğrayacak olan lojiktik alan İstanbul, İzmir, Mersin’in ardından Türkiye’nin 4’üncü büyük lojistik merkezi olacak. İnşaat çalışmalarının sonuna yaklaşılan projenin en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Ayrıca alana giden tüm yollar ağır vasıtaların ve uzun araçların durumuna uygun genişlikte ve şekilde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde yeniden yapılıyor’’ ifadelerini kullandı.