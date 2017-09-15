Tekkeköy yeni eğitim-öğretim yılına hazır

Yeni eğitim-öğretim yılının 18 Eylül Pazartesi günü başlaması ve okulların öğrencileriyle buluşması öncesinde Tekkeköy Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürleri ile koordineli hareket ederek okulların genel dış temizliğini yaptı. Okulların bahçelerinin tazyikli suyla yıkanması, yeşil alanların otlarının biçilmesi, peyzaj düzenlemesi, okul bahçelerinin taş parke yapılması gibi daha birçok çalışma ile okullar yeni döneme hazır hale getirildi.

Okulların genel dış temizliğinin Tekkeköy Belediyesi ekiplerince yapılmaya devam edildiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizdeki okullarımızı yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirebilmek için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Öğrencilerimiz uzun yaz tatilinin ardından 18 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. Yine yüzlerce evladımız ilk defa okul ile tanışacak. Aileler ve çocukları okul heyecanını birlikte yaşayacaklar. Bizde okullarımızın çehresinin ve okul bahçelerinin genel temizliğini yaparak yeni dönem öncesi, öğrencilerin hijyenik ve daha temiz daha güzel bir ortamda eğitim görmeleri için okullarımızda temizlik seferberliği başlattık. Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yeni eğitim yılı öncesi ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okulların bahçelerinin tazyikli suyla yıkanması ve temizlik hizmetlerinin tamamlanması için çalışıyor. Okul bahçelerinde uzayan çimleri keserek bahçe alanlarını tazyikli suyla yıkayan ekipler çalışmalarına talep edilen tüm okulların temizliği bitene kadar devam edecek. Bütün gayemiz aydınlık yarınların asıl sahibi çocuklarımızın daha temiz daha hijyenik ortamlarda eğitim görmeleridir. Bu vesile ile tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim camiamızın 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim" dedi.