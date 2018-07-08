Tekkeköy Yüzme Havuzu dolup taşıyor

Hem yaz hem de kış aylarında büyük ilgi gören Tekkeköy Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuz, özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Genç, yaşlı, çoluk çocuk, kadın-erkek her kesime hitap eden havuzda ilçe halkı yüzme öğrenmenin yanında hem serinliyor hem spor yapıyor. Her geçen gün talebin arttığı tesiste verilen hizmetten 7’den 70’e tüm vatandaşlar memnun kalıyor. Yüzme havuzu hijyeni ve temizliğiyle de takdir toplayarak hem yaz hem de kış döneminde binlerce kişiye hizmet veriyor.

Belediyecilik alanında örnek hizmetlere imza attıklarını ve belediyenin imkanlarından, hizmetlerinden herkesin yararlanmasını amaçladıklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tüm imkanlarımız ile başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam ediyoruz. Her alandaki çalışmalarımız ve hizmetlerimizin dışında yaz kış havuz keyfi sunan yüzme havuzumuz halkımızın özellikle yaz aylarında en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor" dedi.

"Havuz tercih edilen tesislerin başında geliyor"

Havuza ilginin her geçen gün daha da arttığını belirten Başkan Togar, "Çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle her geçen gün ilginin daha da arttığı havuzumuz hem yazın hem de kışın Tekkeköy halkının ve çevre ilçelerin en çok tercih ettiği tesislerin başında geliyor. Personelimiz havuzumuzdan yararlananların memnuniyeti için çok büyük özen gösteriyorlar. Özellikle temizlik ve hijyen başta olmak üzere havuz suyu ölçümlerini, kimyasal ve fiziksel ölçümleri, mikrobiyolojik ölçümlerinin tam ve eksiksiz gerçekleştirildiği tesiste, tüm kurallara harfiyen uyuluyor" diye konuştu.

"Yüzme sporu sağlık açısından önemli"

Kadınlar, erkekler ve çocuklar için farklı günlerde ve farklı saatlerde ayrı seansların düzenlendiğini söyleyen Başkan Togar, "Yüzme sporu insan sağlığına en yarar sağlayan sporların başında geliyor. Her manada insana büyük faydalar sağlayan bu spor dalını herkes yapmalı ve yüzmeyi herkes öğrenmeli. Biz de bu konuda çok titiz davranıyoruz. Havuzumuzun 7’den 70’e herkes tarafından kullanılması ve herkesin yararlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Samsun’da belediye tarafından işletilen örnek tesissimiz ile gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.