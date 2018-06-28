Tekkeköy’de açılış zamanı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın göreve geldiği ilk andan itibaren başlatmış olduğu hizmet atağı ile ilçenin dört bir yanına kazandırdığı bina, tesis, spor alanı, park bahçe gibi daha birçok eserin açılışları önümüzdeki günlerde yapılmaya başlanılacak.

Temmuz ayı itibarıyla açılışlar başlıyor

İlçeye ihtiyaçlara göre farklı alanlarda eserler kazandırdıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın ihtiyaçlarını, taleplerini, önceliklerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını ve inşaatlarını tamamlayıp hayata geçirmiş olduğumuz eserlerimizin Temmuz ayı itibarıyla açılışlarını yapmaya başlıyoruz. İlçemizin dört bir yanında yediden yetmişe kadın erkek herkesin kullanabileceği muhteşem eserler ortaya koyduk. Şimdi de bu güzel eserlerimizin hizmet vermeye başlaması ve açılışlarının yapılması için istişareler ve planlamalar yapıyoruz” dedi.

2018 yılı hizmetler ve açılışlarla dolu bir yılı olacak

İlçede hayata geçen dev tesislerin açılışlarının 2018 yılı içerisinde yapılacağına dikkat çeken Başkan Togar, “2018 yılı hizmetlerin yanında art arda açılışların yapılacağı dolu dolu bir olacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelendirip büyük emeklerle inşaatlarını tamamladığımız tesislerimizin önümüzdeki günlerde açılışlarını yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Kutlukent mevkisine kazandırmış olduğumuz bayanların her türlü aktivitelerini gerçekleştirecekleri Hayme Ana Hanımlar Konağımızda incelemelerde bulunduk. Ardından burada birim müdürlerimiz ile Hayme Ana Hanımlar Konağımızın açılış tarihinin belirlenmesi ile ilgili istişareler yaptık. Artık inşaatlarını tamamlamış olduğumuz tesislerimizin açılışlarını yaparak hizmete sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.