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12 Mayıs 2018 16:30

Tekkeköy’de anneler unutulmadı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile eşi Yasemin Togar, Anneler Günü dolayısıyla Kutkukent Düğün Salonunda annelere özel kutlama programı düzenledi.

Tekkeköy’de anneler unutulmadı

12 Mayıs 2018 16:30


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü’nü unutmayan Başkan Togar ve eşi Yasemin Togar, bu özel günde anneler, anne adayları ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınlarla bir araya geldi.


Katılımın yoğun olduğu programa ev sahibi Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile eşi Yasemin Togar’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, şehit anneleri ve anneler katıldı.


Salona giren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve eşi Yasemin Togar masaları tek tek gezerek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp, herkese çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.



“Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun”


“Anneler Günü” kutlama programında yaptığı konuşmasında Başkan Togar, “Anne; kelimelerle anlatılamayan fedakârlık, karşılıksız sevgi ve özverinin adıdır. Annelerimiz hayatımızı anlama, yaşama nedenimizdir. Anne sözcüğü sıcacık duygular içerir, içimizi ısıtır. Evlatlarının tüm duygu ve düşüncelerini, keder ve sevinçlerini herkesten önce anneler hisseder. Cennetin ayakları altına serili olan eli öpülesi anneler size teşekkür etmek için bir gün değil bir ömür yetmez. Özellikle vatanımız için canlarını feda eden Peygamber Efendimize komşu olan mertebelerin en güzeline ulaşan tüm şehit annelerimizin acısını içten paylaşıyor, bir kez daha sabırlar diliyorum. Bizler artık onların çocukları olduk. Onlar şehitlerimizin bizlere emaneti. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere başımızın tacı tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Ayrıca ebediyete intikal etmiş olan tüm annelerimizin de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabb’im annelerimize uzun ömür versin” dedi.



Şehit annelerini unutmadı


Başkan Togar konuşmasının ardından yılın annesi seçilen Şehit Uzman Çavuş Nejat Yaman’ın annesinin elini öperek Kur’an-ı Kerim ve bayrak takdim etti. Duygulu anların yaşandığı programda tüm şehit ailelerinin bir kez daha Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Togar, gözyaşlarına hakim olamadı.


Program Anneler Günü pastasının kesilmesi ve Samsun’un sevilen sanatçısı Ümit Kurşun’un sahneye çıkmasıyla tamamlandı.




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