Tekkeköy’de asfalt çalışması

Tekkeköy’ün doğu tarafındaki birçok mahallesini ilçe merkezine bağlayan ana cadde yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı. Çay Mahallesi’nin önemli bir sorununun daha ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çay Mahallemiz sakinlerine vermiş olduğumuz sözleri ardı ardına yerine getirmeye devam ediyoruz. Mahallemizin en çok muzdarip olduğu ve yıllarca çözülemeyen doğalgaz sorununu ilk göreve geldiğimiz günlerde çözdük ve mahalleye doğalgaz ulaştırdık. Sonra imar sorununu kökünden hallettik. Ardından yan bulvar yolunu açtık. Önümüzdeki günlerde bulvar yolunun üst yapısını yapacağız” diye konuştu.

Çay Mahallesi değişiyor

Çay Mahallesi’ni modern bir görünüme kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Togar, “Çay Mahallemizde özellikle ana cadde yolu üzerinde hassas bir çalışma yürüttük. Aydınlatmasının yanında enerji nakil hatlarını yer altına aldırdık. Doğalgaz, alt yapı gibi çalışmaların ardından şimdide yolumuzu sıcak asfaltla kaplıyoruz. Bu çalışmalarımız tam manasıyla bittiğinde burası çok farklı bir görünüme kavuşacak. Ayrıca bu yol üzerinde bulunan sanayi esnafını da en kısa zamanda yeni yapacağımız küçük sanayi sitesine taşıyacağız” şeklinde konuştu.