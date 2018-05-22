Tekkeköy’de asfalt yol atağı

Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler, araç gereçler ve iş makineleri yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için seferber oldu. Özellikle ekipler ilçenin her mahalle ve her sokağında yol çalışmalarının yanında sıcak asfalt çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.

Farklı alanlardaki kapsamlı yol çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Fen İşleri Müdürlüğümüze ait tüm iş makinelerimiz ve ekiplerimiz görevi ilk devraldığımız günden itibaren aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, aydınlatma, doğalgaz gibi çalışmaları tamamlanan yollarımızın üst yapı çalışmalarını yaparak modern, standartların üzerine çıkartmaya devam ediyoruz. Dört yıldır aralıksız ekiplerimiz yollarda seferber oldu. İlçe tarihinin en köklü en kapsamlı çalışmaları ile ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Hafta sonları dahi tüm ekiplerimiz büyük özveri içerisinde vardiyalı olarak çalışıyor. Yine ilçemizin her köşesinde yeni imar yolları açarak yeni yerleşim yerlerinin oluşmasını ve ilçemizin farklı bölgelere doğru büyümesini sağladık" dedi.

Sıcak asfalt çalışmaları hızlandı

Beton, stabilize, taş parke gibi farklı malzemeler ile yürütülen yol çalışmalarının yanında sıcak asfalt çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Togar, "İlçemizin her bölgesinde farklı malzemeler kullanarak sürdürmüş olduğumuz yol çalışmalarının yanında özellikle sıcak asfalt çalışmalarımıza bu sene biraz daha eğildik. Ulaşım ağının en büyük dayanağı olan yollarımızda yürüttüğümüz çalışmalarımız ile en ücra bölgelerimize bile en kısa sürede ulaşmayı başardık. Artık ilçemiz bölgenin en gelişmiş, modern ulaşım ağına sahip yerleşim yeri konumuna geldi" ifadelerini kullandı.