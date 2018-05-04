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04 Mayıs 2018 22:25

Tekkeköy’de “Çanakkale ruhu” yaşatıldı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, Çanakkale Zaferi’ni anlatan “Çanakkale Ruhu” isimli müzikal ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Tekkeköy’de “Çanakkale ruhu” yaşatıldı

04 Mayıs 2018 22:25


Tekkeköy Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından Tekkeköy Düğün Salonunda gerçekleşen tiyatroda, Çanakkale Savaşı’nda yaşananlar canlandırıldı. Yaşanmış gerçek olayların sahnelendiği tiyatro gösterisi izleyenleri duygulandırdı.


Program sonunda, duygu yüklü bir tiyatro gösterimi sahneledikleri için tiyatro ekibine teşekkür eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu akşam tiyatro ekibindeki arkadaşlarımız bize gerçekten duygu dolu anlar yaşattı. Onları izlerken bir yandan keyif aldık bir yandan da duygulandık. Hakikatten güzel bir etkinlik oldu. Ben bu etkinliğin 19 Mayıs’ta ilçemizde açık havada da sahnelenmesini istiyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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