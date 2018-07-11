Tekkeköy’de çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Tekkeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Ayrıca çöp kovaları ve çöp konteynerlerinin çevresi ilaçlanıp, kireçlenerek hijyeni ve dezenfektesi sağlanıyor.

"Temizlik imandandır"

Daha temiz bir Tekkeköy için emek harcadıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yaşamış olduğumuz çevrenin temiz ve hijyenik olması sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Bizlerde temizlik imandandır anlayışından hareket ederek ilçemiz sınırlarındaki tüm çöp konteynerlerinde zararlı haşerelerin, bakterilerin, kötü kokuların oluşumunu engellemek, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çöp konteynerleri ile çevresinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz yıkama ve dezenfekte işlemlerinin ardından çöp konteynerleri ve çöp kovalarının bulunduğu alanlar ilaçlayıp kireçliyor. Belirli aralıklarla yapmış olduğumuz bu dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız ile kötü kokuların, görüntü kirliliğinin önlenmesinin yanında zararlı haşere, haşerat ve bakterilerin, mikropların oluşumunu engellemiş oluyoruz. Temizlik çalışmalarımızın yanında halk sağlığını tehdit edecek durumların oluşmasını engellemek önceliklerimizdendir" dedi.

"Çöplerin çöp poşetleri içerisinde atılmasına dikkat edilmeli"

Çöp konteynerlerine atılan evsel atıklar ve diğer benzeri çöplerin çevreye rahatsız edici kötü koku yayarak vatandaşları rahatsız ettiğini belirten Temizlik işleri Müdürü Şaban Tekinarslan, "Periyodik aralıklarla tüm konteynerlerde uyguladığımız bu dezenfekte ile hem kötü kokular giderilmiş, hem de bakteri, mikrop ve haşerelerle mücadele etmiş oluyoruz. İlçemiz halkının da bu konuda bize yardımcı olabilmesi maksadıyla evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte ağızları bağlı bir biçimde konteynerlere atarlarsa kötü kokuların ve haşere üremesini önceden engellemiş oluruz" diye konuştu.