Tekkeköy’de değişim sürüyor

Tekkeköy’deki değişim ve gelişimin 2014 yerel seçimleriyle birlikte ilçenin iktidarla buluşmasıyla başladığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy artık kabuğunu kırdı. Tüm mahallelerimizde farklı alanlarda yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde kısa sürede istediğimiz sonuçları almayı başardık" dedi.

Tekkeköy’de dört yıl içerisinde önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyen Başkan Togar, "Göreve geldiğimizde ilçemizde birçok eksiği gördük ve ona göre planlamalar yaptık. Yollardan parklara, sosyal tesislerden spor alanlarına kadar daha birçok eksiği kısa sürede giderdik. Özellikle ilçemizde vatandaşlarımızın aileleriyle oturup sohbet edecekleri bir tane bile sosyal tesis yokken bizler ilçemize iki tanesi şu anda hizmet veren, iki tanesi de önümüzdeki günlerde açılacak olan dört tane sosyal tesis kazandırdık. Dört yılda ilçemizin yol sorunlarını çözmeyi başardık. Çok geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde planlı çalışmalarımız ile güzel sonuçlar aldık. Yollarımızın ulaşım konforunu yükselttik" diye konuştu.

Tekkeköy’ün çıkış yolu olarak kullanılan ana caddede çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Togar, şunları söyledi:

"İlçemizden çıkış için kullanılan yolumuzda önemli çalışmalar yürüttük. Alt yapısı, aydınlatması gibi çalışmaların ardından yolumuzu sıcak asfaltla kapladık. Şimdi de yolumuzun sağında ve solunda kaldırım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyoruz. Yine yolumuzun sağında kalan alana açların park yapabilmesi için ücretsiz otopark alanı yapıyoruz. Bu yolumuz ilçemizin prestijine uygun bir şekilde düzenlenerek ilçemize yeni bir değer katacak."