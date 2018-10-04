Tekkeköy'de durmak yok

İlçedeki hizmet atağının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Hasan Togar, “Görevi devraldığımız gün ilçemizin her köşesinde start verdiğimiz kapsamlı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ilçemizdeki çalışmalar sonrasındaki değişimi daha iyi görüyoruz. Bununla birlikte halkımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle kanuni düzenlemelerden önce köy diye adlandırdığımız şimdi mahallemiz olan yerlere sihirli dokunuşlar yaptık. Buraları ilçe merkezindeki konfora kavuşturduk. Kırsal mahallelerimizde yürüttüğümüz kapsamlı yol çalışmaları mahallelerimizin modern bir görünüme bürünmesini sağladı. Yıllardır dokunulmayan gidilmeyen her yerde artık belediyemizin hizmetleri dikkat çekiyor” dedi.

Yollarda tarihi çalışma

İlçedeki yollarda önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Başkan Togar, “Yollarımızın mevcut durumunu değiştirerek ulaşım süresini kısaltmayı başardık. Önceki dönemlerde bir saatte gidemediğimiz bir mahallemize şimdi yarım saatte gidebiliyoruz. Beton, asfalt, taş parke gibi daha birçok farklı malzemeyi kullanarak yaptığımız modern yollarımız sayesinde mesafeleri kısaltmayı başardık. Yollarımızdaki konfor araçların kısa sürede yolları kat etmesine ön verdi. Bugün ilçemizin en uzak mahallesine yarım saat sürmeden ulaşabiliyoruz. Bugüne kadar yollarımızda beklenenin üzerinde bir çalışma yaptık. Ekiplerimize bu konuda teşekkür ediyorum. Mesai kavramı gözetmeksizin arı gibi çalıştılar. Bugün bu başarılı çalışmalarımızda vatandaşlarımızın desteğinin yanında çalışanlarımızın emeğini göz ardı edemeyiz. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada durmadan yorulmadan halkımızın taleplerini gidermek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.