Tekkeköy'de geri dönüşüm eğitimleri devam ediyor

Tekkeköy Belediyesi öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmek ve her şeyin çöp olmadığının anlatılması maksadıyla ilçedeki okullarda "Geleceğinizi Düşünün Geri Dönüştürün" sloganıyla başlatmış olduğu geri dönüşüm eğitimi ve çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnsanların doğaya bıraktığı ambalaj atıkları ve çöplerin çevrenin kirlenmesi ile yeryüzünde yaşayan tüm canlıları tehdit edecek boyuta geldiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bizler kendi yaşamımızı sürdürmek için tükettiğimiz tüm malzemeler ile hem kendimizin hem de diğer canlıların yaşadığı doğayı yok ediyoruz. Tekkeköy Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile öğrencilerimizi çevre bilinci ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmek için başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Geri dönüşüm projeleri devam ediyor

Geri dönüşüm ile ilgili iki yıl önce kapsamlı projeler, eğitimler ve çalışmalar yapmaya başladıklarını söyleyen Başkan Togar, “İlçemizde başta hedef kitle öğrencilerimiz olmak üzere geri dönüşüme dikkat çekmek ve her şeyin çöp olmadığını benimsetmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda 'Geleceğinizi Düşünün Geri Dönüştürün' sloganıyla bir eğitim ve geri dönüşüm projesini hayata geçirdik. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce ilçemiz okullarında ilk kez gerçekleştirilen, çocuklarımızı bilinçlendirerek onların daha sağlıklı bir çevre oluşturması için hazırlanan, 'Geleceğinizi Düşünün Geri Dönüştürün' sloganıyla başlatmış olduğumuz geri dönüşüm projemiz kapsamında okullarımızda eğitimler düzenledik. İlçemizdeki tüm okullarımıza geri dönüşümü sağlanabilecek kağıt atık, cam atık, plastik atık, pil atık ve bitkisel yağ atıkları için geri dönüşün kutuları yerleştirerek öğrencilerimize her şeyin çöp olmadığını benimseterek çevre bilinci kazandırdık. İki yıldır süren ve halen devam eden bu projemiz ile öğrencilerimiz artık her şeyin çöp olmadığını öğrendi” diye konuştu.

Geri dönüşüm projeleri geliştiriliyor

Projenin geliştirilerek devam ettiğini söyleyen Togar, “Okullarımızda geri dönüşüme katılımı arttırmak için en çok geri dönüşüm malzemesi toplayıp teslim eden okullarımıza ve öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik. Ayrıca ilçemiz merkezi başta olmak üzere okullarımız ve resmi kurumları ile belli noktalara çeşitli özelliklere sahip geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Geri dönüşüm malzemelerini toplamanın yanında açık alana yerleştirdiğimiz fonksiyonlu geri dönüşüm kutularından birincisi köpek hayvanlarına mama sağlayan düzenek. İkincisi ise telefon şarj etmeye yarayan bir düzenek oldu. Yani geri dönüşün kutusuna geri dönüştürülebilecek bir ürün attığımızda birinci düzeneğimizde sokak hayvanlarına mama ve su veriyor. İkinci düzeneğimizde ise telefon şarj ediliyor. Amacımız geri dönüşüme dikkat çekmek, çevre bilinci aşılamak ve doğaya atılan birçok malzemenin geri dönüşümünü sağlayarak tekrar kullanabilir hale getirmektir" ifadelerini kullandı.