İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekkeköy'de geri dönüşümde hedeflere ulaşıldı

Tekkeköy Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm projeleri ve çalışmaları her alanda başarılı sonuçlar vermeye başladı.


Geri dönüşüm mantığının yediden yetmişe herkes tarafından benimsenmesi için kapsamlı çalışmalar yürüten Tekkeköy Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.



Tekkeköy'de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluştu


İlçe halkının beraberinde özellikle öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi için önemli çalışmaların ve projelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde başlatmış olduğumuz geri dönüşüm hamlelerinde önemli kazanımlar elde ettik. Her şeyin çöp olmadığını ve bazı malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kullanılacağını bilincini ilçemizde yerleştirdik. Geri dönüşüm konusunda vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek için eğitimlerden etkinliklere, kampanyalardan hediyelere kadar birçok farklı çalışmayı başarıyla yürüttük” dedi.



Atık pil toplama kampanyasında 1. oldu


Tekkeköy'de geri dönüşüm çalışmalarının her alanda sürdüğüne vurgu yapan Başkan Togar, “Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında ambalaj atıklarının yanında atık pil ve bitkisel atık yağ toplama ile ilgili önemli çalışmalar yürüttük. Özellikle okullarımızda atık pil ve bitkisel atık yağ toplama kampanyaları düzenledik. Bu manada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok duyarlı davrandı. İlk kampanyamız kapsamında 5 ton bitkisel atık yağ topladık. Bunun yanında TAP'ın yürütmüş olduğu okullar arası atık pil toplama kampanyasında 764 kg atık pil toplayarak bulunduğumuz kategorideki ilçeler arasında birincilik ve ikincilik aldık. Bu kapsamda geri dönüşüme destek veren çalışma yürüten okullarımıza ve öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik” diye konuştu.



Okul müdürlerinden teşekkür ziyareti


Okullarda yürütülen geri dönüşün çalışmalarının hedefine ulaştığına vurgu yapan Togar, “Okullarımızda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yürütmüş olduğumuz bitkisel atık yağ toplama kampanyamız ile atık pil toplama kampanyamızda beklediğimiz sonuçlara eriştik. Bu manada Atatürk İlköğretim Okulu ile Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürleri bizleri ziyaret ettiler. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde öğrencilerimizi geri dönüşüm konusunda bilinçlendirdiğimiz bu güzel çalışma için teşekkürlerini ileterek plaket takdim ettiler. Kendilerine duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ederim. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında geri dönüşüm ile ilgili çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.