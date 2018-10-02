Tekkeköy'de geri dönüşümde hedeflere ulaşıldı

Geri dönüşüm mantığının yediden yetmişe herkes tarafından benimsenmesi için kapsamlı çalışmalar yürüten Tekkeköy Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.

Tekkeköy'de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluştu

İlçe halkının beraberinde özellikle öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi için önemli çalışmaların ve projelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde başlatmış olduğumuz geri dönüşüm hamlelerinde önemli kazanımlar elde ettik. Her şeyin çöp olmadığını ve bazı malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kullanılacağını bilincini ilçemizde yerleştirdik. Geri dönüşüm konusunda vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek için eğitimlerden etkinliklere, kampanyalardan hediyelere kadar birçok farklı çalışmayı başarıyla yürüttük” dedi.

Atık pil toplama kampanyasında 1. oldu

Tekkeköy'de geri dönüşüm çalışmalarının her alanda sürdüğüne vurgu yapan Başkan Togar, “Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında ambalaj atıklarının yanında atık pil ve bitkisel atık yağ toplama ile ilgili önemli çalışmalar yürüttük. Özellikle okullarımızda atık pil ve bitkisel atık yağ toplama kampanyaları düzenledik. Bu manada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok duyarlı davrandı. İlk kampanyamız kapsamında 5 ton bitkisel atık yağ topladık. Bunun yanında TAP'ın yürütmüş olduğu okullar arası atık pil toplama kampanyasında 764 kg atık pil toplayarak bulunduğumuz kategorideki ilçeler arasında birincilik ve ikincilik aldık. Bu kapsamda geri dönüşüme destek veren çalışma yürüten okullarımıza ve öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik” diye konuştu.

Okul müdürlerinden teşekkür ziyareti

Okullarda yürütülen geri dönüşün çalışmalarının hedefine ulaştığına vurgu yapan Togar, “Okullarımızda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yürütmüş olduğumuz bitkisel atık yağ toplama kampanyamız ile atık pil toplama kampanyamızda beklediğimiz sonuçlara eriştik. Bu manada Atatürk İlköğretim Okulu ile Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürleri bizleri ziyaret ettiler. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde öğrencilerimizi geri dönüşüm konusunda bilinçlendirdiğimiz bu güzel çalışma için teşekkürlerini ileterek plaket takdim ettiler. Kendilerine duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ederim. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında geri dönüşüm ile ilgili çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.