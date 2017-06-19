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19 Haziran 2017 14:53

Tekkeköy’de halk günlerine yoğun ilgi

Tekkeköy Belediyesinin katılımcı ve birlikte yönetim örneği olarak sürdürdüğü halk günleri devam ediyor.

Tekkeköy’de halk günlerine yoğun ilgi

19 Haziran 2017 14:53


Her pazartesi günü Tekkeköy Belediyesi Çözüm Merkezinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen halk gününde sorunlara ve taleplere hızlı, etkin ve kalıcı çözüm üretiliyor.


Halk gününde Tekkeköylülerin her konudaki talepleri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından ilgili müdürlüklere anında iletiliyor. Vatandaşların her türlü konu hakkındaki istek ve şikayetlerini dikkate alan ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak, sorunlara anında çözüm üretiyor.



Tekkeköy’ü birlikte yönetiyoruz


İlçeyi ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte yönettiklerini dile getiren Başkan Togar, "Birim müdürlerimiz, başkan yardımcılarımızın dışında bazı hemşehrilerimiz doğrudan bizimle görüşmek istiyor. Halkımız ile dışarıda mahallelerinde, sokaklarında veya birçok etkinlikte sık sık birlikteyiz. Ama bire bir, yüz yüze halkımız ile bir araya geldiğimiz bu halk günleri çok çok önemli. İstek ve talepleri anında değerlendirir iken aynı zamanda da gerekli birimlerle koordineyi kuruyoruz. İlçemizde yaşayan yediden yetmişe tüm halkımıza hitap eden çalışmalar projeler ve hizmetleri hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının tüm gereksinimlerini harfiyen uyguluyoruz. Başarının ilçemizdeki yaşayan tüm bireylerle sağlanacağını bilerek ona göre hamleler yapıyoruz. Yerel yönetim olarak halkımızla her zaman iç içe olmayı, onların sıkıntılarını onlardan dinlemeyi ve çözüm yolları üretmeyi birinci öncülüğümüz haline getirdik. Vatandaşlarımız ile iletişimimizin ve bağlantımızın her daim sağlam olmasının meyvelerini ilçemizdeki halkımızın memnuniyetinden anlıyoruz. Çünkü ilçemizi ilçemiz halkıyla birlikte yönetiyor ve birlikte karalar alıyoruz. Yine geçen gün düzenlediğimiz iftar yemeğimizde alanı dolduran ve Samsun’un en büyük iftar sofrasında oruçlarını açan birlik beraberlik örneği sergileyen tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.




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