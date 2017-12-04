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04 Aralık 2017 15:56

Tekkeköy’de halk günü

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın gücü ve desteği ile hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Tekkeköy’de halk günü

04 Aralık 2017 15:56


Tekkeköy Belediyesinin katılımcı ve birlikte yönetim örneği olarak her pazartesi günü çözüm merkezinde düzenlediği halk günleri vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın koordinasyonunda her haftanın ilk iş günü Tekkeköy Belediyesi Çözüm Merkezinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen halk gününde sorunlara ve taleplere hızlı, etkin ve kalıcı çözüm üretiliyor. Tekkeköylülerin her konudaki talepleri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından ilgili müdürlüklere anında iletiliyor. Vatandaşların talep ve şikayetlerini dikkate alan ilgili müdürlükler; gelen bildirimler doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede gereken inceleme ve çalışmayı yaparak, sorunlara anında çözüm üretiyor.


İlçede sürdürülen tüm çalışmaların, tüm projelerinin çıkış noktasının Tekkeköy halkının olduğunu dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız bazı talepleri için belediye birim müdürlerimiz, başkan yardımcılarımızın dışında doğrudan bizimle de görüşmek istiyor. Halkımız ile dışarıda mahallelerinde, sokaklarında, evlerinde veya birçok etkinlikte sık sık birlikteyiz. Ama bire bir, yüz yüze halkımız ile bir araya geldiğimiz bu halk günleri çok çok önemli. İstek ve talepleri anında değerlendirir iken aynı zamanda da gerekli birimlerle koordineyi kuruyoruz. Bu birlikteliklerimiz ve istişarelerimiz akabinde sosyal belediyecilik anlayışının tüm gereksinimlerini harfiyen uygulayarak yediden yetmişe tüm halkımıza hitap eden çalışmalar, projeler ve hizmetleri hayata geçiriyoruz. Değişimin, gelişimin ve başarının ilçemizde yaşayan tüm bireylerle sağlanacağını bilerek ona göre hamleler planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak halkımızla her zaman iç içe olmayı, onların sıkıntılarını onlardan dinlemeyi ve çözüm yolları üretmeyi birinci öncülüğümüz haline getirdik. Vatandaşlarımız ile iletişimimizin ve bağlantımızın her daim sağlam olmasının meyvelerini ilçemizdeki halkımızın memnuniyetinden anlıyoruz. Çünkü ilçemizi ilçemiz halkıyla birlikte yönetiyor ve birlikte kararlar alıyoruz" diye konuştu.




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