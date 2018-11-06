Tekkeköy'de hamam kültürü tekrar canlanıyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından hamam kültürünü tekrar canlandırmanın yanında turizm ve şifa kaynağı olarak da hizmet verecek olan Osmanlı Hamamında sona yaklaşıldı. Osmanlı Hamamında incelemelerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Hamam çalışmalarımızda artık ince işçiliğe geçildi. İçerisindeki mermerler ve diğer çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yıl sonuna kadar Osmanlı Hamamımızın tüm çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Hamam projesi ve inşaat hakkında bilgi veren Başkan Togar, “Hamamımızın kaba işçiliği tamamlandı şimdi ustalarımız ince işçiliğine ve detaylı çalışmalara başladı. Özellikle taş işçiliği ve içerdeki çalışmalarımız titiz bir biçimde devam ediyor. Bu projemiz ilçemizin her yerinden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği 19 Mayıs Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik bir arsada hayat buldu. Etrafında 4 bin beş yüz metre kare yeşil alanı bulunan ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle süslenerek yapıldı. Hamam projemizin inşaat alanı 1100 metre kare olup, karşısında 2000 metre kare açık otopark yer alacak. Proje kapsamında hamamımızın içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu başta olmak üzere birçok donatı da bulunacak. Şu anda ustalarımız içerde havuz, göbek taşı, sauna gibi alanlarda çalışma yürütüyor. Artık hamamımız son şeklini almaya başladı. İnşallah sene sonunda hamamımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.