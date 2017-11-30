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30 Kasım 2017 17:00

Tekkeköy’de herkese hitap edecek dev tesis

Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılan bünyesinde halı saha, basketbol ve hentbol sahası ile altında düğün salonu, kurs odaları, fitness salonunun yanında muhteşem Karadeniz manzarasına sahip kafeteryası bulunan çok amaçlı dev spor kompleksi yapısıyla fark oluşturuyor.

Tekkeköy’de herkese hitap edecek dev tesis

30 Kasım 2017 17:00


Bünyesinde sportif faaliyetlerin dışında eğitimsel, kültürel ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu bölgenin ilk ve tek iki katlı çok amaçlı dev spor kompleksi tamamlandığında herkes tarafından örnek gösterilecek. Bölgede ilkleri hayata geçirmeyi başardıklarına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy’ü kısa süre içerisinde dev yatırımlarla donatmayı başardık. Her alanda ilkleri yaşattığımız ilçemizde dönüşüm ve gelişim hamleleri ufkumuzu yeni yönlere çevirdi. Eğitim, kültür, sanat, yol, kaldırım, park, bahçe ve sosyal tesislerle her adımına farlı değer kattığımız ilçemize yeni dev bir yatırımı daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tesissimiz bölgedeki diğer spor tesislerinden çok farklı bir yapı ile inşa edildi. Bulunduğu alanın konumu neticesiyle masmavi Karadeniz manzarasını gören bir yerde iki katlı olarak vücut bulan kompleksimizin alt katında düğün salonu, fitness salonu, eğitim ve kurs odaları bulunuyor. Üstünde ise halı saha, basketbol sahası ve hentbol sahası yer aldı. Yine burada halkımızın Karadeniz’in büyüleyici güzelliğine karşı oturup sohbet edeceği, çayını yudumlayacağı bir kafeteryası olacak. Yanı bu tesisimizden yediden yetmişe kadın erkek, genç yaşlı herkes yararlanabilecek. Bu kadar farklı özelliği bünyesinde barındıran ve herkese hitap eden böyle büyük bir tesis yakında hizmete sunulacak. Yapmış olduğumuz bu ve bu gibi adından söz ettiren farklı alanlardaki örnek alınan projeleri, hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.




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