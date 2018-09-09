Tekkeköy’de İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Öztürk için veda yemeği

Yemekten sonra Tekkeköy’den ayrılmanın burukluğunu yaşadığını belirten Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk "Bu veda yemeğimize katılarak beni yalnız bırakmadığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yaklaşık 20 aydır Tekkeköy ilçemizde görev yapıyorum. Tarih, turizm, kültür, sanayi ve doğal güzelliklere sahip Karadeniz’in en güzel ilçelerinden biri olan Tekkeköy’de çok büyük haz alarak görev yaptığımı belirtmek istiyorum. Görev süremizce başta belediye başkanımız, muhtarlarımız ve ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordineli bir biçimde hareket ederek güzel işlere imza attık. Artık buradaki görevimiz sona eriyor ama yaşadığımız müddetçe dostluğumuz arkadaşlığımız devam edecek. Görev sürem boyunca Tekkeköy için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benimde hakkım var ise hakkımı helal ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kaymakamımız ile kısa sürede güzel işler yaptık"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ile çok kısa sürede önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini dile getirerek, "Kaymakamımızla yaklaşık yirmi aylık dolu dolu bir hizmet süresi geçirdik. Bu süre zarfında birlik beraberlik içinde koordineli bir biçimde hareket ettik. Kendisinden birçok deneyim kazandık ve çok şey öğrendik. Kendisi görevi boyunca sürekli proje üretti, durmadan çalıştı. Bizler de kendisiyle birlikte uyum içerisinde çalıştık. İlçemizde görev yaptığı süre zarfında göstermiş olduğu uyumlu çalışmaları ve samimiyetinin yanında başarılı hizmetleriyle ilçemize katkılarından dolayı şahsım ve ilçem adına kendisine teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılarının devamını dilerim" dedi.

Tekkeköy Yeşiloğlu Tesisleri’nde düzenlenen veda yemeğine belediye başkan yardımcıları, kaymakamlık daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum personelleri ve muhtarlar katıldı. Konuşmaların ardından Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk’e, Belediye Başkanı Hasan Togar başta olma üzere protokol üyeleri tarafından plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve vedalaşma ile son buldu.