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08 Haziran 2018 17:29

Tekkeköy’de karne sevinci

Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yılsonu karne tatili programında öğrencilere karne dağıtarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Tekkeköy’de karne sevinci

08 Haziran 2018 17:29


Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyüklü İlkokulu, Büyüklü Ortaokulu ve Büyüklü Anadolu Lisesi öğrencilerine karne takdimi ile gerçekleştirilen 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yılsonu karne programına Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya ile şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.



Öğrencilerde karne sevinci


Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini kendi elleriyle dağıtarak öğrencilerin heyecanını paylaştılar.


Öğrencilerin ülkenin geleceği, istikbali ve en büyük zenginliği olduğunu vurgulayan Başkan Togar, "Bugün bu sıralarda oturan öğrencilerimiz yarınlarımıza yön verecekler. Her türlü bilgi birikim ve donanımıyla çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetişen evlatlarımız aydınlık Türkiye’nin geleceğidir. Özellikle Eğitim öğretim kalitesinin artması ve fiziki ortamların iyileştirilmesi, yeni okul binalarının yapılması eğitim standartlarını en üst seviyeye ulaştırmıştır. Bu sıralarda eğitim öğretim gören evlatlarımız yarın ülkenin dört bir yanında görev alacaklar ve ülkemizi yönetecekler. Bugün burada 2017-2018 eğitim-öğretim yılını sonlandırmak ve evlatlarımızın heyecanını paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize karnelerini ve başarı belgelerini vererek heyecanlarına ortak olduk. Mezun olan ve bir üst okula geçen öğrencilerimize yeni okul hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca tüm öğrencilerimize iyi tatiller diler iken yarıyıl tatillerini kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyelerimizi ilettik" diye konuştu.




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