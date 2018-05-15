Tekkeköy’de Kırsalın 8 Atlısı Futbol Turnuvası tamamlandı

Tekkeköy’ün kırsal mahallelerinde yer alan 8 okul tarafından düzenlenen Kırsalın 8 Atlısı ‘Kardeşlerimle Buluşuyorum’ halı saha futbol turnuvasında Yaylageriş Ortaokulu birinci oldu.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın destekleriyle Tekkeköy Belediyesi Gökçe-Karaoğlan Kapalı Halı Saha Tesislerinde düzenlenen turnuva sekiz takımın dostane şekilde mücadelesiyle tamamlandı. Turnuvada Yaylageriş Ortaokulu birinci, Büyüklü Ortaokulu ikinci, Kahyalı Ortaokulu üçüncü ve Hamzalı Ortaokulu dördüncü oldu.

Turnuva sonrası birinci olan Yaylageriş Ortaokuluna kupasını Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil verdi. Kupa töreninde konuşan Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, “Böyle güzel ve anlamlı bir spor müsabakası düzenlediğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Turnuvada ter döken tüm okullarımız ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu müsabakanın kazananı dostluk kardeşlik içinde mücadele eden tüm takımlarımızdır” dedi.