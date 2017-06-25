Tekkeköy’de meydanda bayramlaşma geleneği devam ediyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından başlatılan meydanda bayramlaşma geleneği gelenekselleşerek Tekkeköy tarafından benimsendi. Tekkeköy’de açık alanda ilçe meydanında düzenlenen bayramlaşmaların halk tarafından benimsendiğini ve artık gelenekselleştiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "2014 yerel seçimlerini kazandığımız günden bu zamana kadar üç yıldır tüm bayramlaşmalarımızı Tekkeköy meydanında açık alanda gerçekleştiriyoruz. Kapalı ortamlarda bayramlaşma yapmaktansa geniş ferah ve halkla iç içe meydanda bayramlaşma programı yaparak halkımız ile kucaklaşıyoruz. Birçok insan makamlarda yapılan protokol havasındaki bayramlaşmalardan çekiniyor ve katılamıyor. Açık alanda tertip ettiğimiz bayramlaşma programımızın amacı halkımız ile aradaki mesafeleri kaldırıp, bayramlaşmayı protokol havasından çıkartıp bütünleşmeyi, birlikteliği sağlamaktı. Bunu da başardık. Halkımızın yoğun katılım sağlaması bunun en güzel göstergesidir. Bayramlar dargınlıkların barıştığı, küslüklerin son bulduğu, birlik beraberliğin kaynaşmanın en güzel şekilde yaşandığı dini günlerimizdendir. Bizde bayram havasına yakışır bir bayramlaşma yaptık. Tüm ülkemizin ve hemşerilerimiz Mübarek Ramazan bayramını tekrar tekrar kutluyorum" dedi.

Başkan Togar çocukları unutmadı

"Bayramları bayram yapan ve en güzel şekilde yaşayan çocuklarımızdır. Onlar bayramın neşesi ve rengidir. Bayramlaşma programlarımızda çocukları görmek bana ayrı bir mutluluk veriyor" şeklinde konuşan Başkan Togar, bayramlaşmaya gelen çocuklarla ayrıca ilgilenip harçlık dağıttı.

Bayramlaşma programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy ilçe Başkanı Yusuf Güngör, AK Parti teşkilatı, Tekkeköy Belediye meclis üyeleri, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.