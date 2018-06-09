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09 Haziran 2018 13:24

Tekkeköy’de “Seccadeni Almaya Gel” Kadir Gecesi özel programı

Tekkeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da bin yıldan hayırlı Kadir Gecesi’ni maneviyat yüklü programlarla kutlayacak.

Tekkeköy’de “Seccadeni Almaya Gel” Kadir Gecesi özel programı

09 Haziran 2018 13:24


Kadir Gecesi’ni “Seccadeni Almaya Gel” programıyla kutlayacaklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tüm halkımızı 10 Haziran Pazar akşamı Kadir Gecesi’ni maneviyat yüklü programla kutlamak üzere Lojmanlar Pazaryeri alanındaki ramazan sokağımıza davet ediyorum” dedi.



Ramazan’ın tüm güzelliklerini paylaştık


Kadir Gecesi Tekkeköy Lojmanlar Pazaryeri alanındaki Ramazan Sokağı’nda düzenlenecek olan “Seccadeni Almaya Gel” etkinliğine tüm vatandaşları davet eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşamanın burukluğunun yanında bayrama yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek ayı halkımız ile birlik beraberlik içerisinde aynı sofraları paylaşarak geçirdik. Her gün başka bir mahallemizde oruçlarımızı açtık. Ardından yine her gün başka bir mahallemizde teravih namazlarımızı eda ettik. Teravih namazı öncesi ve sonrası vatandaşlarımız ile hasbihal ettik. Ramazan’ın tüm güzelliklerini ve maneviyatını paylaştık” dedi.



Herkese namaz kılacakları seccade hediye edilecek


Programa katılan herkese namaz kılacakları seccadelerin hediye edileceğini söyleyen Başkan Togar, “Her yıl Kadir Gecesi düzenlediğimiz ve binlerce vatandaşımızın aynı safta teravih namazını kıldığı ‘Seccadeni Almaya Gel’ Kadir Gecesi özel etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum. 10 Haziran Pazar akşamı Kadir Gecesi etkinlikleri kapsamında ilçemizde maneviyat yüklü bir gece yaşanacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve teravih namazı ile Sakal-ı Şerif’in de ziyarete açılacağı ‘Seccadeni Almaya Gel‘ Kadir Gecesi Özel Programı’na tüm halkımızı davet ediyorum. Bayanlara özel namaz kılma yerinin ayrıldığı programımızda programımıza katılan herkese seccade hediye edilecektir. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kadir gecesini kutluyorum” diye konuştu.




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