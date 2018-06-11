Tekkeköy’de "Seccadeni Almaya Gel" programı düzenlendi

Programda Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Ramazan Sokağı’nda düzenlenen ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın da katıldığı etkinlik, semazen gösterisi ile başladı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve vaazı nasihat yapıldı. Ardından teravih namazı kılınarak Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Sakal-ı Şerif önünde uzun kuyruklar oluştu. Teravih namazından önce vatandaşlara 5 bin adet seccade dağıtıldı. Namazdan sonra vatandaşlar seccadeleri evlerine götürdü. Ayrıca programda vatandaşlara 5 bin adet dondurma dağıtıldı.