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12 Temmuz 2018 16:19

Tekkeköy’de şehitlerin isimleri yaşatılıyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1.

Tekkeköy’de şehitlerin isimleri yaşatılıyor

12 Temmuz 2018 16:19

yıldönümünde törenle açılan "15 Temmuz Şehitlik Anıtı"nda şehitlerin isimleri yaşatılıyor.


Tekkeköy’ün merkezinde yapılan "15 Temmuz Şehitlik Anıtı"nda darbe girişimine karşı canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yer alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yaşananları hafızalarda diri tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Togar, "15 Temmuz şehitlik anıtımız ve şehitlik panoramamızda milletimizin tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı yazdığı destan ile o gece şehit olan kahramanlarımızın isimleri ebediyen yaşayacak ve yaşatılacak. Bizler çağlar açıp çağlar kapatan Fatihlerin, Kanunilerin, Alparslanların torunları olarak 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya büyük bir demokrasi ve bir milli irade dersi vererek yeni bir destan ile yeni bir çağ açtık. Fettullahçı terör örgütünün (FETÖ/DYD) darbe girişimine karşı vatan sevdalısı milletimiz ilk dakikalardan itibaren birlik beraberlik içerisinde hareket ederek başkomutanımızın meydanlara inin çağrısıyla o gece kadın-erkek, genç-yaşlı yediden yetmişe tüm halkımız millet için, vatan için, bayrak için bir araya gelerek canlarını feda ettiler. Bayrağıyla, bedenleriyle toplara tüfeklere göğüs geren, tankların önüne geçen, taşlarla F16 kovalayan Peygamber efendimizin müjdesine mahzar olmuş tarihinin en büyük ve kutlu milleti bir kez daha ’mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır’ sözünü 15 Temmuz gecesi eyleme geçirdi" dedi.


15 Temmuz Şehitlik Anıtı’nın binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Başkan Togar, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından özellikle bu tarihin ve aziz Türk milletinin demokrasisine, geleceğine nasıl sahip çıktığını anlatmak simgeleştirmek için ilçemizin tam merkezinde bulunan en yoğun nüfuslu ve en büyük mahallemize 15 Temmuz şehitler anıtı ve 15 Temmuz panoraması yaptık. Geçen yıl açılışını yaptığımız şehitlik anıtımız ve yanındaki şehitlik panoramamızda başta kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizin isimleri yer alıyor. Şehitlerimizin simleri ve o gece yaşanan destan ebediyen burada yaşayacak ve yaşatılacak. Şehitlik anıtımız artık yerli yabancı binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir yer haline geldi" şeklinde konuştu.




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