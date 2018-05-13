Tekkeköy’de üç kutlama bir arada

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Hemşireler Haftası vesilesiyle Sevgi Tekkesi Sosyal Tesisleri’nde Samsun Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini yürütürken AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrılan Fatih Özkan, Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Eda Türe, Sağlık Sen Samsun Başkanı İlhan Öksüz, hastane yönetimi ile hastanede çalışan hemşireler, ebeler ve ailelerini ağırladı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile eşi Yasemin Togar tüm masaları tek tek dolaşarak misafirlerin Anneler Günü’nü ve Hemşireler Günü’nü kutlayarak, herkese çiçek verdiler.

“Bugün üç farklı mutluluğu paylaşıyoruz”

Anneler Günü, Hemşireler Günü ve Ebeler Günü’nü aynı anda kutlama fırsatı yakaladıklarını belirten Başkan Togar, “Bugün sizlerle üç farklı özel ve güzel günü paylaşma fırsatı bulduk. Anneler Günü, Hemşireler Günü ve geçtiğimiz günlerde kutlanan Ebeler Günü. Özellikle önemli bir mesleğe sahip olan hemşireler ve ebeler bireysel ve toplumsal sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, geliştirilmesinde ve korunmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. Ebelik ve hemşirelik insan sevgisiyle, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu birer meslektir. Gerçekten icra ettiğiniz bu meslekler fedakarlık ve insan sevgisiyle yapılan değeri maddiyatla ölçülemeyecek kadar ulvi görevlerdir. Bu nedenle sevgiden, şefkatten, fedakarlıktan uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün değildir. Bu gün sağlık hizmetlerinde önemli yer tutan siz değerli ebe ve hemşirelerimizi burada ağırlamaktan, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır ve itina ile çalışan, ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm hemşirelerimizin ve ebelerimizin bir kez daha Ebeler ve Hemşireler Haftasını canı gönülden kutluyorum. Sevgi ve şefkatle yerine getirdikleri görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Anneler Günü’ne de vurgu yapan Togar, “Bugün ayrıca anneler günü. Hemşireler günü, ebeler günü ve anneler gününü birlikte kutluyoruz. Bir kez daha annelerimizin, anne adaylarımızın ve içinde annelik duygusu taşıyan tüm bayanların anneler gününü kutluyorum” diye konuştu.

Togar’ın ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Samsun Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini yürütürken AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı için görevinde ayrılan Fatih Özkan, Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Eda Türe ve hastane çalışanları bu güzel ve özel günde sağlık çalışanlarını unutmadığı için Başkan Togar’a teşekkür ettiler. Ardından program çiçek takdimi ile son buldu.